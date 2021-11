Lionel Messi: tras el séptimo Balón de Oro y el primero gracias a su gran año en el seleccionado

Como residente en Neuilly sur Seine, en París, Lionel Messi ahora es casi vecino del céntrico Theatre du Chatelet, al que durante más de una década asistió en un viaje que lo traía desde Barcelona. La convocatoria siempre fue por el Balón de Oro, el tradicional premio que la revista France Football entrega desde 1956 y que Leo obtuvo en seis oportunidades, récord, por encima de los cinco de Cristiano Ronaldo, su némesis futbolística desde hace más de una década.

Este lunes, Messi recorrerá los ocho kilómetros para asistir a la ceremonia que en 2020 se clausuró por primera vez en la historia, a causa de la pandemia. Lo hace el día después de que Paris Saint Germain, con tres asistencias suyas –un gran pase a Ángel Di María con el exterior del pie izquierdo y dos centros para los cabezazos de Marquinhos-, venció 3-1 a Saint-Etienne y como líder de la Ligue 1 mantiene los 12 puntos de ventaja sobre Rennes. Una victoria que se facilitó a partir de la expulsión del defensor Kolo, cuando el partido estaba 1-0 para Saint-Etienne. Dos minutos después llegó el empate.

Messi es una vez más un firme candidato, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora lo hecho en el seleccionado argentino potencia un favoritismo que sería más discutido si solo se toma su producción en Barcelona. En más de una oportunidad, su año en el seleccionado era un contrapeso en el balance que incluía su desempeño en el club catalán. El más discutido de sus balones fue el de 2010, cuando se impuso en la terna que integró con Xavi y Andrés Iniesta, figuras en la España campeona del mundo en Sudáfrica.

Messi besa la Copa América, una conquista que lo acerca al Balón de Oro Bruna Prado - AP

Ahora, el título de la Copa América, el primero que conquista en 16 años con la camiseta albiceleste, refuerza considerablemente su última campaña en Barcelona, donde fue el goleador de La Liga (30 en 35 encuentros) y levantó la Copa del Rey. También fue uno de los máximos anotadores de la Copa América, con cuatro, junto con el colombiano Luis Díaz. Y en 2021 también superó la plusmarca de Pelé como máximo anotador de selecciones en América del Sur. Alcanzó los 80 goles, contra los 77 de O’Rei.

A diferencia de otros años, Cristiano Ronaldo no es la principal amenaza de Leo. A propósito del portugués, Pascal Ferré, editor general de France Football, comentó una infidencia a The New York Times: “Cristiano solo tiene una ambición y es la de retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque me lo ha dicho”. CR7 dejó Juventus como capocannoniere (29 goles) de la Serie A, cuyo título ganó Inter. También fue uno de los goleadores -cinco, tres de penal- de la Eurocopa, en la que Portugal fue eliminado en los octavos de final por Bélgica.

Robert Lewandowski, el gran goleador de Bayern Munich que va por su primer Balón de Oro Sven Hoppe/Pool via AP - POOL DPA

El Balón de Oro se concede de acuerdo con la votación de 170 periodistas del mundo, que deben elegir entre los 30 futbolistas -20 son las mujeres nominadas- seleccionados por el consejo editorial de la publicación francesa.

El resultado que se anunciará este lunes arrojará luz sobre la ponderación que se hizo sobre Robert Lewandowski, que debería haber sido el claro vencedor en 2020, cuando la FIFA mantuvo su premiación y lo distinguió con The Best.

Cristiano Ronaldo fue goleador del calcio con Juventus AFP

Hay muchas especulaciones sobre la retroactividad que podría beneficiar a Lewandowski, goleador (15) y campeón de la Champions League con Bayern Munich en 2020. Sus méritos en 2021 tampoco son menores: Bota de Oro (máximo anotador de las ligas europeas, con 41 festejos en 29 partidos batió el récord de 40 de Gerd Müller), títulos en la Bundesliga y en la Supercopa Alemana. El lado opaco: sus tres goles en la Eurocopa no evitaron que Polonia finalizara última en el grupo.

Sin el impacto ni la seducción que provocan los goles, el mediocampista italiano Jorginho, además de su visión de juego y toque limpio, fue parte vital en la consecución de los trofeos más importantes en clubes (la Champions, con Chelsea) y seleccionados (la Eurocopa, con la Azzurra). También fue declarado el jugador del año por la UEFA y el mejor centrocampista de la Eurocopa.

En las apuestas, un poco más relegado aparece Karim Benzema, campeón de la Nations League en su regreso al seleccionado de Francia, figura de Real Madrid y segundo entre los goleadores de la Liga, detrás de Messi, con 23.

Messi conduce la pelota en el triunfo de PSG ante Saint-Etienne; dio las asistencias del 3-1 JEFF PACHOUD - AFP

Pascal Ferré dijo que ya sabe quién recibirá el trofeo, pero aseguró que la intriga se mantendrá hasta el anuncio oficial: “La identidad del ganador del Balón de Oro es un gran secreto. Somos muy cuidadosos”.

Pese al hermetismo, los rumores y filtraciones se sucedieron en las últimas semanas. En un primer momento señalaban a Lewandowski como el vencedor, pero los últimos apuntaron a Messi. El exlateral Patrice Evra saludó este domingo en las redes sociales a Messi como el ganador. Si así ocurre, será el primero de los siete que tendrá un vínculo más estrecho con el seleccionado y su inolvidable año.

