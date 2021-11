Sufre Racing: la grave lesión del arquero Gabriel Arias por la que estará seis meses sin jugar

El arquero Gabriel Arias, figura de Racing e integrante del seleccionado chileno, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, será operado y estará inactivo como mínimo seis meses, confirmó este domingo su club.

El neuquino se sometió a estudios médicos por un traumatismo que tuvo sobre el final del partido ante River, el pasado jueves en el Monumental, y recibió el peor diagnóstico.

#ParteMédicoOficial

A Gabriel Arias se le realizaron estudios en su rodilla izquierda producto de un traumatismo en el partido ante River. Los mismos dieron como resultado: Ruptura del ligamento cruzado anterior.

Será operado en los próximos días.#FuerzaGaby pic.twitter.com/dETcwIk1fx — Racing Club (@RacingClub) November 28, 2021

Arias se perderá las tres fechas que restan en la Liga Profesional, el inicio de la próxima temporada y la definición de las Eliminatorias Sudamericanas, entre enero y marzo, cuando Chile defina sus posibilidades de participar en el Mundial Qatar 2022.

“Ya estoy pensando en recuperarme lo más rápido posible. Voy a trabajar con las ganas de siempre para estar en la cancha de nuevo cuanto antes. Nunca dejé de soñar y no voy a dejar de hacerlo ahora que, como es de público conocimiento, me va a tocar estar sin jugar durante algunos meses. Siento bronca porque no voy a poder defender la camiseta de Racing en este momento que nos toca transitar como equipo. También me duele por supuesto no poder estar con la Roja en los próximos desafíos de las Eliminatorias. Sepan que voy a alentar como un hincha más a mis compañeros”, escribió el guardavalla en sus redes sociales.

A pesar de la floja campaña de Racing, Arias fue una de las figuras y representa una importante baja para el equipo de Fernando Gago en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana cuando restan tres fechas para el final del torneo.

El arquero, de 34 años , también forma parte de las convocatorias del seleccionado chileno, que justamente en la próxima fecha recibirá a la Argentina en Santiago.

Arias sufrió el golpe en una de las últimas jugadas del partido que Racing perdió ante River por 4-0, como visitante en el Monumental y estuvo a punto de ser reemplazado por Gastón Gómez pero finalmente decidió completar el encuentro.