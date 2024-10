Lionel Messi volvió a la selección y se prepara para el reencuentro en casa, tras el 1 a 1 con Venezuela

Escuchar

Fue un partido complicado para Lionel Messi. Porque todavía no está al 100 por ciento en lo físico y el estado del campo de juego (repleto de agua por las fuertes lluvias sobre Venezuela hicieron imposible que el césped se desagote en tiempo y forma) no ayudó en nada para que pueda desplegar su habitual juego.

Pese a todo, el capitán de la selección argentina, se mostró conforme con su regreso. En declaraciones posteriores al empate 1-1 en el Monumental de Maturín, resumió sobre su ausencia en la doble fecha pasada: “Se hizo larga la espera para jugar, estuve mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club (Inter Miami), pero estoy contento de volver y de tener continuidad. En la fecha pasada no estuve porque todavía no había jugado en mi equipo y me había entrenado poco. No estaba al 100 por ciento en lo físico y el tobillo todavía me molestaba. Era mejor quedarme a entrenar y terminar de ponerme bien”.

🗣️"SE HACEN PARTIDOS MUY FEOS. NO PODÍAMOS DAR DOS PASES SEGUIDOS"🌊



🎙️ Lionel Messi, capitán de la #SelecciónArgentina, analizó por qué la Albiceleste empató 1-1 ante Venezuela en Maturín: "El agua paraba la pelota", expresó en diálogo con @gastonedul pic.twitter.com/qLNmHLEk7G — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2024

En relación al estadio del campo, Leo reconoció: “Empatamos porque la cancha no ayudó a desplegar lo que nosotros queremos hacer. No se podía jugar con tanta agua. No nos habíamos preparado para un partido así, pero sí nos sentíamos preparados para disputar la segunda pelota y buscar el error del rival, y no arriesgar mucho en nuestro campo. Es difícil, se hace un partido trabado, muy feo, no pudimos dar dos pases seguidos”.

“En el segundo tiempo pudimos intentar un poco más por la derecha, pero es muy difícil jugar así. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, pero el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha”, insistió el “10″ de Inter Miami.

De todas maneras, el rostro se le iluminó cuando fue consultado por el próximo partido frente a Bolivia, en lo que será su regreso a Buenos Aires. “Estoy feliz, extraño jugar en la Argentina. Ahora tenemos un viaje largo, vamos a descansar y prepararnos para el partido del martes”.

La frase tiene sustento porque, aunque sorprenda el dato, Messi no juega oficialmente en suelo argentino desde hace casi 11 meses. La última vez fue el 16 de noviembre del año pasado, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cayó 2 a 0 ante Uruguay, en la Bombonera. Luego, no hubo más acción por Eliminatorias hasta la reanudación post Copa América, cuando Leo estaba fuera de la nómina de convocados por la lesión ligamentaria que sufrió en su tobillo derecho en la final frente a Colombia.

LA NACION