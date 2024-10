Lionel Messi volvió al Monumental, brilló con tres goles y dos asistencias y comentó: “Parezco un pibe”

Escuchar

Lionel Messi volvió a jugar con la selección argentina en el Monumental luego de un año y cuatro días. Fue titular al lado de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en un tridente inédito desde el inicio. Los tres anotaron, pero Leo se apuntó un hat-trick ante el seleccionado al que más goles le marcó en su carrera: 11 de los 112 que lleva con la camiseta albiceleste.

El rosarino abrió el camino a los 19 minutos del primer tiempo, al capturar una pelota que el Toro le robó a Marcelo Suárez, que se resbaló en una salida por la izquierda y enseguida recibió la presión del delantero. No perdonó. En su undécimo enfrentamiento con Bolivia, se hizo sentir otra vez.

El primer gol de Messi

Sobre el final del juego, los otros dos, en apenas un puñado de minutos. A pura gambeta, encaró y definió. Uno, de derecha. El otro, de zurda, conectando con Nico Paz. Antes, había dado dos asistencias a sus compañeros de ataque. “Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, que emociona más que nunca. La conexión que tenemos hace años la estamos disfrutando. Estamos felices por eso y por el triunfo. Me emociona sentir el cariño porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos”, reflexionó el capitán, en sus primeras palabras luego del 6-0. Todavía estaba en el campo de juego.

Luego de su ausencia en los duelos ante Chile y Colombia el mes pasado, Messi volvió al plantel para esta otra doble fecha. Estuvo ante Venezuela todo el partido. Y ante Bolivia, también. “Quiero seguir disfrutando paso a paso. No me puse ni fechas ni plazos. Me queda el final de esta temporada, me queda hacer una buena pretemporada el año que viene. Por ahí me cuidé demás pensando en la Copa América este año”, evaluó.

El segundo gol de Messi

“Hace tiempo que la selección viene jugando de esta manera. Tenemos mucha gente que se siente cómodo jugando entre líneas y tiene muchos jugadores de buen pie”, fue más allá de lo personal. Y elogió a Valentín Carboni y a Paz. Se lamentó por la lesión del primero, que dejó la concentración en Miami, y celebró los minutos que tuvo el segundo, que “tiene una cabeza impresionante, creció jugando así de bien”.

El tercer gol de Messi

“Soy feliz donde estoy, jugando con estos compañeros. Me siento cómodo con este plantel, afuera y adentro de la cancha. Cuando estoy acá parezco un pibe por las boludeces que hago. Mientras me sienta a gusto y rinda como lo estoy haciendo voy a seguir”, describió.

Y minimizó aquel lejano 1-6 sufrido en La Paz en las eliminatorias camino a Rusia 2018. “Hace mucho tiempo pasó. Fue duro el resultado, pero al siguiente partido había revancha y lo olvidamos rápido. Fue una etapa dura, pero ya la pasamos... Ya ni me acordaba”, cerró.