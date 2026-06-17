Lionel Messi y los jugadores de la selección argentina se emocionaron al cantar el himno nacional: su reacción

Los jugadores de la selección argentina se emocionaron al entonar las estrofas del himno nacional antes del debut contra Argelia en el Mundial 2026. Los futbolistas de la albiceleste, encabezados por Lionel Messi, que está disputando su sexta Copa del Mundo, cantaron a flor de piel la canción patriótica, junto con un eufórico apoyo de los hinchas en el estadio de Kansas.

La presencia argentina en el estadio Arrowhead se hizo notar desde mucho tiempo antes del inicio del encuentro, en la previa, cuando miles de hinchas cantaron y alentaron a la albiceleste antes de ingresar al estadio.

Sin embargo, el momento de mayor emoción llegó a la hora de cantar el himno argentino. Messi -que estaba a punto de cumplir el récord de ser el primer futbolista en jugar seis Mundiales- lo entonó con euforia y lo siguieron todos sus compañeros, que demostraron que la Scaloneta va a defender el título a capa y espada.

"O JUREMOS CON GLORIA MORIR" 🇦🇷



🤩 CON MESSI A LA CABEZA: EMOCIONANTE EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN KANSAS.



🏆 Ya se viene el debut de la Albiceleste frente a Argelia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0kuGl4wEVd — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

A su vez, durante la entonación del himno también se vivió otro momento emotivo: mientras sonaban las estrofas, el arquero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, hizo un gesto de apoyo a Messi y Cristian “Cuti” Romero, que estaban al lado de él.

El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino pic.twitter.com/E3uvvO4I1N — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

También expresó su entusiasmo el entrenador, Lionel Scaloni, que está dirigiendo su segunda Copa del Mundo. El DT de Pujato, Santa Fe, entonó las estrofas del himno con exaltación y contagió al resto del cuerpo técnico y de los argentinos.

El rosarino, en tanto, también se emocionó minutos después, cuando marcó su primer gol en el Mundial 2026. Tras clavarla en un ángulo y sentir el aliento de los hinchas, el capitán se quebró en medio de la cancha.

El futbolista de Inter Miami, que en ocho días va a cumplir 39 años, no solo no ocultó su emoción de estar nuevamente en una Copa del Mundo, sino que también la demostró dentro de la cancha: apenas en el arranque del partido picó al área y metió el primer gol de la Argentina, aunque el árbitro luego lo anuló.

De todos modos, más tarde -y tras un gol anulado a Argelia por offside, Messi puso a la Argentina por encima del marcador a lo grande: trasladó y al llegar casi al área remató y la clavó en el ángulo.

La euforia del himno y del golazo de Messi elevó las emociones de los hinchas argentinos, que también marcaron su presencia en el estadio. Durante el primer tiempo, la hinchada de la albiceleste cantó “Muchachos”, la icónica canción cábala del Mundial 2022, en el que la Scaloneta levantó el título.

🗣️ "MUCHAAAAACHOOOSSS"



Al igual que en Catar 2022, los hinchas argentinos entonan el hit en la victoria parcial de Argentina sobre Argelia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pm43WgrwpX — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Scaloni, de la paciencia a la euforia

El entrenador argentino cambió de emociones en distintos momentos del partido. Después del primer gol de la selección -el cual fue anulado- el DT no tuvo una reacción impulsiva: una vez que la pelota ingresó al arco, se dio vuelta y miro al banco de suplentes, mientras el resto del cuerpo técnico y los futbolistas lo gritaron con mucha alegría.

Sin embargo, minutos más tarde, cuando el árbitro anuló el gol de Argelia tras una revisión del VAR, Scaloni saltó del banco de suplentes para darle indicaciones a sus futbolistas y pedirles que no se relajen ante los ataques del país africano.

Luego, tras el golazo de Messi, el director técnico volvió a la tranquilidad y no gritó el gol, sino que de vuelta volvió a mirar a Walter Samuel y Pablo Aimar, dos de sus acompañantes.