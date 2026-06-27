Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania: “Se lo digo porque es usted”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa este viernes por la tarde y dio algunos detalles sobre el equipo que este sábado jugará la última fecha de fase de grupos ante Jordania en la ciudad de Dallas en el Mundial 2026.

“La decisión de quién juegue mañana (este sábado) no va relacionada a quién nos toque el siguiente partido”, consideró Scaloni. “Preferir a un rival sería una falta de respeto, y además no prefiero a ninguno”.

En ese sentido, el DT argentino ironizó: “Preferiría que termine el Mundial mañana y que seamos campeones. Se están viendo rivales muy difíciles, no estamos en condiciones de preferir”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa Stacy Revere - Getty Images North America

Tras ello, el periodista Enrique Macaya Márquez -que cubre su 18° Mundial- le preguntó sobre si Lionel Messi sería titular: “Leo va a arrancar después, el equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana”. “Le respondo porque es usted”, le dijo al periodista de 91 años, una de las glorias del periodismo deportivo nacional.

Luego, se le preguntó sobre la forma de juego de Jordania, que perdió sus dos partidos anteriores y ya quedó eliminado de la competición. “Jordania juega con 5 defensores, 5-4-1. Estamos abiertos a ver que si estamos en dificultad, podríamos cambiar el esquema. Lo hemos trabajado, el equipo lo sabe si tenemos que hacerlo, puede ser un buen momento también”, explicó Scaloni.

Sin embargo, resaltó: “Jordania es una buena selección, ha perdido con Argelia en los últimos minutos con dos balones parados. Hasta ahí estaba parejo, y con Austria, lo mismo. Logró empatar y se definió por jugadas. Es un buen rival y para nada nos confiamos. Tenemos nuestras armas, intentaremos a lo mejor algún matiz a lo que veníamos haciendo porque no son los mismos jugadores, pero con la misma intención de tener la pelota y someter al rival a través del balón e intentar contrarrestar sus contras. Sus tres jugadores de arriba son muy rápidos”.

"LEO VA AL BANCO, LA CONTESTO PORQUE ES USTED" 🇦🇷



🔟 La respuesta de Lionel Scaloni ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez en la previa del partido de Argentina ante Jordania.#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7jYOzvpaBT — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

Por otro lado, se refirió a los posible rivales que podría tener Argentina en 16avos y octavos de final. Este viernes por la noche -horas más tarde de la conferencia de Scaloni- se confirmó que el rival de la selección será Cabo Verde.

“Estamos viendo diferentes maneras de jugar y al final todos tienen resultados. El que ataca con el balón, caso España. Caso nuestro. El que juega de contra, que también le está yendo bien. Y el que se hace fuerte defensivamente, vimos a Paraguay y no le va a poner las cosas fáciles a nadie. Es difícil cambiar radicalmente la forma de jugar, no es nuestra esencia, sí tomar recaudos de lo que tiene el rival”, analizó Scaloni.