Lionel Scaloni: del primer tropiezo ante Paraguay a evitar polemizar con el árbitro

Tercera derrota en el camino para el Mundial 2030. Tercer tropiezo en apenas menos de un año, desde aquella caída en la Bombonera frente a Uruguay. Tercer juego sin triunfos fuera de casa por las eliminatorias. La misma formación que goleó 6 a 0 a Bolivia, en la ventana pasada, aunque con otra distribución de las piezas eligió el seleccionador Lionel Scaloni para jugar en el Defensores del Chaco, con Paraguay. Rivales con características y niveles muy diferentes, resultados opuestos: la Argentina pasó de ensayar una muestra de contundencia a padecer un juego que no la descubrió cómoda, en particular después de que la Albirroja dio vuelta el marcador, en el inicio del segundo tiempo, tras una acción con pelota parada. La chapa de 2-1 para los guaraníes no se modificó, más allá de un par de oportunidades que dispuso la Argentina para rescatar un punto de Asunción.

“En el partido no pasaba nada, éramos dueño de la pelota y de la situación. En el primer tiempo hicimos un buen partido. Me gustó, jugamos y fuimos claros dominadores del juego y de las ocasiones. El segundo gol a ellos les dio aire y después el partido se hizo raro, cortado. Lo fuimos intentando y no se pudo: hay que felicitar al rival, porque defendieron bien, tienen gente experta y se nos hizo difícil. Nos costó generar situaciones frente a un rival que juega bien”, analizó Scaloni, que no profundizó en puntualidades como que los dos goles guaraníes llegaron con jugadas de pelota detenida, un mal que aquejó a la selección también con Ecuador, por la Copa América de Estados Unidos 2024; Salomón Rondón (Venezuela) y Yerson Mosquera (Colombia), ambos por las eliminatorias.

“No sé si los técnicos encontraron un antídoto”, apuntó Scaloni, consultado sobre cómo Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo, Fernando Batista y ahora Gustavo Alfaro –todos seleccionadores argentinos- derrotaron o al menos le quitaron puntos a la selección. “Nosotros jugamos, seguimos jugando y esperamos retomar la senda positiva. Más allá de eso, el equipo siempre intenta y al final lo importante es eso: no dar las pelotas por perdidas ni el partido perdido. Y eso es lo que demostró el equipo. Después analizaremos en frio qué se pudo hacer mejor”, ratificó quien en Asunción perdió el invicto que arrastraba frente a Paraguay.

La falta de Omar Alderete sobre Lionel Messi que reclamó toda la Argentina como segunda tarjeta amarilla para el defensor paraguayo, que en el comienzo del segundo tiempo marcaría el gol del triunfo guaraní DANIEL DUARTE - AFP

En Asunción el ciclo de Scaloni tuvo su primer tropiezo frente a los guaraníes. La Copa América 2019 resultó el primer partido y el empate 1 a 1 tuvo como dato destacadísimo el penal que Franco Armani le detuvo a Derlis González, que evitó la eliminación y le dio continuidad al invicto del DT, que apenas tenía un recorrido de 11 juegos. En noviembre de 2020, un nuevo 1-1, en la Bombonera, por las eliminatorias para Qatar 2022. El primer éxito argentino bajo la conducción de Scaloni llegó en la Copa América 2021, de Brasil: 1-0, con tanto de Alejandro Papu Gómez, en el estadio Mané Garrincha. En el desquite de las eliminatorias para Qatar 2022, en el mismo escenario que esta noche, el único enfrentamiento sin goles. El 12 de octubre del año pasado, en el Monumental, con el regreso de Lionel Messi, la Argentina ganó 1 a 0 con tanto de Nicolás Otamendi. La sexta fue la vencida para Scaloni.

El resumen de la derrota argentina en Paraguay

No entró en polémica sobre la falta de Omar Alderete sobre Messi, en la que la Argentina reclamó una segunda tarjeta amarilla para el defensor que luego se convertiría en héroe, porque convirtió el segundo gol de Paraguay. “Puedo decir un montón de cosas, pero no tiene sentido, porque parecería que fuera una excusa. No quiero que la gente lo tome como una excusa. Todos vimos lo que pasó en la cancha… Aprendí mucho de éstas cosas, vamos a dejarlo ahí”, relató Scaloni, acerca de la sanción que omitió el árbitro brasileño Anderson Daronco.

En el ciclo del Gringo de Pujato, es el octavo traspié y el primero con Paraguay. Y la primera vez que le revierten un resultado tras aquel golpe en el debut ante Arabia Saudita (1-2) en el Mundial de Qatar 2022. La versión del equipo en la noche paraguaya tuvo pequeñas similitudes de aquella jornada triste, pero que marcó el comienzo de la conquista del mundo. Argentina no tuvo la fortaleza para marcar el pulso, aunque fue amplia dominadora en la tenencia de la pelota. Los ingresos de futbolistas con escaso recorrido en el ciclo, no significó un cambio de actitud.

“Con [Alejandro] Garnacho buscamos profundidad, el uno contra uno. Movimientos de un jugador con características diferentes de lo que teníamos en la cancha [el equipo atacaba con Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez]. Tuvimos nuestras chances en el segundo tiempo, como la situación de Rodrigo [De Paul] y una de [Valentín] Castellanos. El ingreso de Tati fue bueno, tiene movimientos interesantes y estamos contentos de que esté con nosotros. La acción inicial del segundo tiempo en la que Leonardo [Balerdi] comete una falta fue importante para el resultado, pero a los chicos tenemos que darle confianza en esta aventura nueva para ellos que es la selección”, el escudo que utilizó el entrenador para quienes ingresaron desde el banco de los suplentes. Del banco de suplentes quedaron desafectados otros dos jugadores con poca presencia: Enzo Barrenechea y Nehuén Pérez.

Lionel Scaloni sufrió la primera derrota en su ciclo frente a Paraguay JOSE BOGADO - AFP

El martes, en la Bombonera, Perú tomará examen a la Argentina. Será el último partido del año para la selección, que deseará despedirse del público con una victoria que posibilite sostenerse en la cima de la tabla de posiciones, rumbo a la cita en los Estados Unidos, México y Canadá, de 2026. “Me ocupa corregir y mirar las cosas que se pueden mejorar frente a un rival que va a ser diferente. Juegan con sistemas diferentes… Debemos prepararnos bien para darle, si es posible, a la gente una alegría . Confiar en lo que venimos haciendo”.

