El golazo de Lautaro Martínez para Inter ante Bayern Munich por la Champions League

Hubo algo de suspenso porque el VAR advirtió al árbitro que estaba revisando la posición de Marcus Thuram, pero el golazo de Lautaro Martínez fue confirmado, se gritó dos veces y fue el que puso en ventaja a Inter, de Milán, ante Bayern, de Múnich, en el partido de ida de su serie de los cuartos de final de la Champions League, en Alemania.

En una rápida jugada por la izquierda, el brasileño Carlos Augusto lanzó un centro casi al punto del penal, donde Thuram, presionado y algo pasado, optó por una genialidad: dejar la pelota de taco para el delantero argentino, que llegaba solo justo por detrás. De memoria.

Y Lautaro, de frente al arco, se acomodó para conectar de derecha, con tres dedos, y marcar el 1-0, haciendo viajar la pelota a un ángulo. Enseguida, salió corriendo a celebrar con su festejo habitual, mientras el juez recibía la advertencia de que se iba a trazar la línea en la defensa para confirmar la posición del francés.

El golazo de Lautaro Martínez a Bayern

Finalmente, en medio de los festejos se chequeó que nada se apartaba del reglamento, se confirmó el gol y se volvió a ver los puños apretados y los gritos de celebración entre los jugadores del equipo italiano.

Poco antes del cierre de la primera etapa, Thuram volvió a habilitarlo a Martínez y lo dejó de cara a la oportunidad de marcar el segundo gol, pero el arquero Jonas Urbig logró rechazar el remate al primer palo poniendo el cuerpo. La pelota dio en su brazo izquierdo y la defensa despejó el peligro.

En la segunda etapa, Martínez se llevó una tarjeta amarilla por una falta a los 8 minutos. Con intensidad en ataque y en defensa, el jugador salió al cruce de Michael Olise cuando el equipo alemán iniciaba un contragolpe tras un tiro de esquina a favor del conjunto italiano. El delantero estuvo al borde de ver la roja.

La dura falta y amarilla para Lautaro

El capitán de Inter había tenido unas horas previas algo complicadas fuera de la cancha: acordó pagar cinco mil euros por sus expresiones al término del partido contra Juventus del 16 de febrero. El Tribunal de Disciplina lo encontró culpable de “blasfemia” tras examinar imágenes y audios de su comportamiento. El goleador de la selección argentina, formado en Racing, se arriesgaba a una fecha de suspensión, pero todo quedó en un acuerdo económico, casi dos meses después de los hechos.

Lautaro Martínez tomó la pelota de frente al arco y abrió el marcador para Inter, coronando una magnifíca jugada colectiva del equipo italiano en Múnich. Matthias Schrader - AP

Una vez conocida la acusación, Martínez se había defendido. Al encuentro siguiente, contra Genoa, el Toro afrentó los micrófonos y dijo sobre sus eventuales insultos: “Nunca lo he hecho, nunca. Intento enseñar respeto también a mis hijos. Esta acusación me molestó mucho. Insulté, pero no blasfemé. Es algo que nace de dentro después de una derrota como aquella ante Juventus”. Y agregó, ante las cámaras de DAZN: “Voy para delante por mi calle. Quienes me conocen saben la persona que soy, el padre que soy. Y en este sentido estoy tranquilísimo conmigo”.

En un comunicado, la Federación Italiana refuta la inocencia de Martínez y confirma expresiones blasfemantes proferidas por Lautaro, que no salieron a la luz: “El delantero pronunció en dos ocasiones una expresión blasfema, como se desprende de las imágenes televisivas, de plena garantía técnica y documental”. Así, para los investigadores, el argentino es culpable. Pero no hubo suspensión deportiva, sino un castiglo económico.

A esa situación sensible, le respondió con un golazo inmediatamente. Nada menos que frente a Bayern y por la Champions League, en una serie que se cerrará el miércoles de la semana próxima en Italia.

La síntesis

LA NACION