Lionel Scaloni, DT de la selección: los pocos minutos de Garnacho, la advertencia a los jugadores y qué espera del partido ante Perú

La selección argentina cerrará el 2024 este martes frente a Perú. El duelo se jugará en la Bombonera y será correspondiente a la duodécima fecha de las eliminatorias sudamericanas de dan la clasificación a la copa del mundo de 2026. Y previo al último choque del año en el que la Albiceleste logró ganar la Copa América, habló Lionel Scaloni. Entre otras cosas, afirmó: “No me gusta perder, pero a veces viene bien, porque sirve para sacar conclusiones”.

Le preguntaron por la cantidad de bajas que arrastraba, más las recientes ausencias por lesión de Cuti Romero y Nahuel Molina), más la convocatoria de Giuliano Simeone. Y explicó: “Tenemos esas bajas confirmadas y la llamada de Giuliano en principio estaba la posibilidad de que venga directamente, es un jugador que puede jugar por derecha por izquierda, de extremo, de carrilero y dada la “emergencia” que tenemos en los laterales, nos puede aportar, buscamos un jugador que nos pueda solucionar los problemas que podríamos tener en los cortados y él puede ayudarnos”.

La situación de Nicolás Tagliafico y juego aéreo defensivo, ya que la selección viene sufriendo goles por esa vía: “Nico (Tagliafico) lo intentemos cuidado, no entrenó con el grueso el grupo para cuidarlo y hoy formará parte del entrenamiento imagino que no tendrá problemas para mañana. Con respecto a la pelota parada, es un tema del que cada uno puede opinar, nuestros jugadores son de una buena altura, defendimos bien y por suerte llegaron los goles en los momentos puntuales, se estudia, se trabaja y es lo que haremos siempre”.

"A PARTIR DE AHORA NECESITAMOS QUE TODOS JUEGUEN EN SUS CLUBES"



Lionel Scaloni habló sobre la importancia del rodaje en sus equipos para los seleccionados. pic.twitter.com/g2DCJWGc7u — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2024

Los pocos minutos que suele sumar Alejandro Garnacho: “Creo que los momentos de los partidos tanto para él como para Nico Paz no fueron iguales. Nosotros eso lo sabemos, vimos la dificultad del partido del otro día con Paraguay, no había espacios, la cancha estaba seca y no favoreció a su juego. Nosotros necesitamos ponerlo para saber también con lo que nos íbamos a encontrar. El mensaje es que son jóvenes y los vamos a poner, es la única manera de verlos. Sin partidos amistosos, es poniéndolos en la cancha siempre que el equipo lo necesite”.

Se habló mucho de algunos futbolistas que vienen con inactividad en sus clubes. Algo había dicho al respecto Scaloni en la previa del duelo contra Paraguay, pero este lunes lo remarcó de cara al 2025 : “Necesitamos que los jugadores jueguen, estos seis partidos después de la Copa América fueron muy seguidos y optamos por seguir con la base, no hubo tiempo de traer a otros jugadores, a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y decidir en cuanto al nivel de cada uno, en esa ocasión optamos seguir trayéndolos porque son importantes. Pero es importante que todos tengan continuidad”.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa Daniel Jayo - Getty Images South America

Sobre ese tema, se refirió especialmente a Gonzalo Montiel, uno de los casos de futbolistas que juega poco en Sevilla: “Es uno de los casos de los temas de los minutos y optamos por que esté con nosotros en estas seis fechas después de la copa. En su caso particular, cuando lo ves entrenar y competir, es muy difícil dejarlo afuera, es importante dentro del grupo, te lo querés llevar a tu casa. No todos los casos son iguales, pero sí quisiéramos que juegue más”, expresó.

¿Hubo negativas de los clubes para reemplazar a los lesionados?: “No, no tuvimos negativas de clubes, para nada, el caso de Giuliano (Simeone) menos todavía porque su papá estará contento, Gustavo López su ayudante también, sabe lo que significa estar acá y eso nos enorgullece, que quieran venir”, y con respecto al partido que imagina ante Perú agregó: “Para mañana esperamos un partido como siempre, a veces parece que nos ponemos el casete, pero la dificultad que tiene esta Eliminatoria, con un nivel muy parejo, Perú necesita sumar y eso hace el partido difícil”.

Le consultaron si las ausencias de Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, hicieron que pueda ser una posibilidad jugar ante Perú con tres defensores. Dijo que no lo ve como una idea para el inicio. Además, dejó en claro la importancia de Julián Álvarez en cualquier puesto de la ofensiva: “La línea de tres para mañana, si no pasa nada, no la veo. Creemos que es una opción, pero hay que trabajarla. Julián Álvarez nace media punta, por adentro y por alguna circunstancia nos tiene que dar una mano en un costado, no sólo por ser interesante si no por la ausencia de algunos jugadores, pero sabemos que en cualquier lado que juegue Julián, huele el gol”.

Julián Álvarez, una pieza importante para Lionel Scaloni MARCOS BRINDICCI - LA NACION

La selección argentina disputó 16 partidos en 2024 y el entrenador fue consultado por algún síntoma de saturación o cansancio que puedan tener sus jugadores por esta cantidad de duelos. Scaloni se sorprendió por el número y explicó qué sensación le dejó: “Llegamos al partido de mañana con la sensación de que estuvimos mucho juntos, antes la sensación era que los veíamos poco, si a ellos les sumas los partidos de sus clubes, seguramente estén cansados. Desde junio hasta acá jugamos mucho, pero la respuesta de ellos es maravillosa, están felices y eso es lo mejor que nos está pasando. La sensación es extraña porque se jugaron muchos partidos”.

El año de Lionel Messi entre Inter Miami y la selección, estuvo muy cargado de partidos. Más allá de la lesión que lo dejó afuera dos meses, la opinión del entrenador sobre cómo fue el 2024 del capitán fue la siguiente: “El año de Leo es el de un jugador que jugó mucho, estuvo disponible, tuvo una copa en el medio y que hoy en día es difícil ese tipo de jugadores estén al 100%, le veo un año normal, más allá de la lesión, pero con nosotros siempre estuvo bien”.

Lionel Messi tuvo un año muy exigente entre la selección argentina e Inter Miami Christian Alvarenga - Getty Images South America

Dentro de la misma pregunta, se le consultó por la posibilidad de que la Argentina pierda el primer puesto en el ranking FIFA, algo que sucederá si cae ante Perú y si España suma de a tres frente a Suiza este lunes. Sin embargo, fue determinante con su respuesta: “No me preocupa perder el liderazgo en el ranking como tampoco me preocupa ser primero, es una estadística que está ahí. A mí me preocupa ganar. Lo otro es secundario”, dijo.

Otra de las cuestiones por las que respondió fue acerca de la Finalissima, el partido que enfrentará a la Argentina por ser campeón de la Copa América 2024, frente a España, ganador de la Eurocopa de este año. Sin embargo, desconoce cuándo se disputará ese encuentro: “No tengo ninguna noticia del partido ese, por lo que sé no está fácil para el año que viene porque España juega la clasificación al Mundial, no sé si buscarán alguna fecha, pero no la veo. es muy difícil”.

La Argentina buscará la clasificación al Mundial del 2026 lo antes posible y en 2025 tendrá seis partidos que afrontar en las eliminatorias. Su año comenzará del 17 al 25 de marzo, visitando a Uruguay y luego recibiendo a Brasil. Continuará en junio, del 2 a 10, viajando a Santiago para jugar ante Chile y luego recibiendo a Colombia. Cerrará el campeonato del 1 al 9 de septiembre contra Venezuela como local y ante Ecuador de visitante. Además, habrá partidos amistosos que serán del 6 al 14 de octubre y 10 al 18 de noviembre.

LA NACION