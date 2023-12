escuchar

Ese gesto serio y de hombre duro está lejos del verdadero Lionel Scaloni. Los que lo conocen en la intimidad hablan de un personaje divertido, de bromas constantes y de una intensidad en su vida diaria que no es para cualquiera. En las últimas horas circuló en las redes sociales un video en el que se puede ver al entrenador de la selección argentina, en 1997, cuando era futbolista, en su versión más divertida y confesando su amor por una periodista del canal en el que estaba realizando una entrevista junto con Pablo Aimar.

En el fragmento en el que aparece Scaloni, gritando que estaba enamorado de la periodista Greta Rodríguez, contó con la complicidad de su amigo y ayudante de campo, Pablo Aimar, que lo desafió, incluso, para que se lo diga personalmente y la invite a salir.

Las imágenes son de TyC Sports, de la época en la que Scaloni y Aimar integraron el equipo que fue campeón mundial Sub 20 en Malasia bajo las órdenes de José Néstor Pekerman. En el video, el entrenador de la selección argentina campeón del mundo en Qatar 2022 aparece a los gritos: “¡ Yo estoy enamorado! ”. Ante esa exclamación, el entrevistador (Alfredo Simón) planteó que Greta Rodríguez lo fuera a saludar y Scaloni insistió: “ ¡Decile que Lionel está enamorado! ”.

El encuentro de Lionel Scaloni con Greta Rodríguez y el divertido momento con la periodista

Luego el periodista lo volvió a desafiar: “Ahora cuando venga, no arrugués, invitala a salir”. En ese momento, Aimar se sumó y redobló la apuesta: “ ¿A que no te animás a decirle ‘Me enamoré de vos’, acá, enfrente de todos? ”. El DT de Pujato no retrocedió ni un centímetro y le respondió: “Te juego lo que quieras” y se dieron la mano.

Simón siguió elevando la apuesta y le dijo a Scaloni: “El tipo no sólo tiene que decirle que se enamoró, sino que tiene que invitarla a salir”. La respuesta fue: “Esta semana es imposible, mañana tenemos que entrenar a las 9 de a mañana”. Fue entonces que Aimar lo incentivó y le dijo: “Cuando digas que estuviste con Greta... ¿Sabés qué?... No entrenés”, en un comentario que generó desató la risas de todos en en el estudio.

Scaloni que estaba pendiente de la llegada al lugar de la periodista, preguntó: “ ¿Dónde está Greta? ”. Cuando apareció Greta Rodríguez, que era parte del staff de los primeros años de la señal deportiva, Scaloni no dudó en ponerse de pie y se acercase a saludarla: “ Ah, me enamoré. Qué te dije, que estoy enamorado ”.

El periodista le indicó a Scaloni que se siente en su lugar y Rodríguez, con picardía lo chicaneó, no se detuvo en la confesión y fue directamente a saludar a Aimar con un beso: “Primero quiero felicitar a Pablo”. Esa situación desató nuevamente las carcajadas de todos y le soltaron la frase que terminó de liquidar a Scaloni: “ Ah, te cortaron el rostro ”.

