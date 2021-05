Lionel Scaloni: por qué ve a la selección de la Argentina como un “club pequeño” y el pedido a Sergio Agüero

Seis meses sin partidos lleva el seleccionado argentino por la suspensión de la última ventana eliminatoria por la pandemia. La cercanía de la Copa América reflota el recuerdo de aquel último encuentro, el 17 de noviembre del año pasado, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni le ganó a Perú por 2 a 0 en Lima. Mientras tanto, el entrenador se encuentra en España, donde se publicó una entrevista suya, y dejó varios conceptos de los días por venir para el equipo nacional.

Habló de las presiones, de Lionel Messi, de Angel Di María y del Kun Agüero, entre otras cosas. Sorprendió en una respuesta en particular, cuando dijo que pensaba en la selección argentina como un “club pequeño”, para relativizar las presiones y reveló que se comunicó con Sergio Agüero para pedirle que esté en “activo” para poder volver a la selección.

En una entrevista que le brindó al periodista Juan Castro, de Marca, en su casa en Palma de Mallorca, el DT de la Argentina, se refirió a la exigencia que supone ocupar su cargo y la respuesta de Scaloni resultó, al menos, interesante: “Trabajo igual que si estuviera en un club pequeño. No pienso en la presión, porque no me haría hacer bien mi trabajo. Estoy bastante tranquilo, no me acuesto todas las noches pensando en eso”.

La elaboración de la lista para la Copa América (que se desarrollará en la Argentina y Colombia, entre el 13 de junio y el 10 de julio) resultó un punto importante en la charla, por eso cuando fue consultado acerca de su mirada sobre Ángel Di María, su respuesta fue muy clara de cara a futuro: “Con Ángel tengo una relación muy buena y él siempre quiere estar. Siempre fui claro con él y estuvo en consideración. Seguramente, si mantiene este nivel, es muy difícil que un jugador de ese nivel no esté en la lista final”.

Lionel Scaloni, siente que Lionel Messi llegará bien a la Copa América Archivo

Si bien la situación de Kun Agüero difiere de la de Di María, ya que el delantero de Manchester City prácticamente no tiene minutos en el club inglés, Scaloni no duda a la hora de destacar la importancia de un futbolista de esa calidad y lo importante que puede ser tenerlo dentro del equipo: “Lo más complicado no es que no juegue. Yo hablé con él hace dos o tres meses y lo quería traer para que se entrene con nosotros, pero no estaba recuperado totalmente y el City no lo quería mandar. No fue posible. A partir de ahí, tampoco se recuperó bien. El problema del Kun no es tanto que juegue mucho o poco, porque al final sabemos el tipo de jugador que es, pero sí necesitamos que esté en activo para tomar la última decisión”.

Cómo puede llegar Lionel Messi a la competencia continental no es un detalle menor, por eso el seleccionador de la Argentina está atento a cada paso del rosarino, aunque no parece inquieto por este tema: “Leo está bien, como siempre. Con nosotros, ha demostrado que se encuentra bien, cómodo, con una generación nueva que casi no conocía Y ahora ya es uno más y se lleva bien con todos. Hemos logrado hacer un equipo en el que él se pueda acoplar. Y, además, ahora se le nota que en el Barça ha encontrado una regularidad. Todo eso ayuda”.

La Copa América y las expectativas de cara a la competencia dejaron palabras de Scaloni que permiten comprender cuál es el mensaje del entrenador para el equipo y qué pretende que se comprenda para evitar caer en la vorágine del ganar: “En algo creo que hemos cambiado. Fuimos a la Copa América de Brasil, no salimos campeones, pues fuimos terceros, pero la opinión general fue buena. Y en las anteriores Copas perdimos por penales y pareció que fue una catástrofe. La gente vio un cambio y creemos que ése es el camino. La gente ve que hay un equipo que sale a jugar de una manera concreta y, sobre todo, es una selección sin cosas raras. Convocamos a los que creemos, y si un jugador merece estar en la selección, lo traemos. La gente se siente identificada. Yo creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, poco a poco, que sólo gana uno y, últimamente, no es Argentina la que gana. Para volver a ganar de forma habitual faltan muchas cosas”.

Y continuó: “Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado. Nos hemos pegado tantos palos por creer que éramos los mejores... y luego no ser los mejores ni, ¡ojo! ser los peores. Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada. Y, si no, vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993. Son muchos años ya sin títulos. Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: ‘vamos a ganar por ustedes’. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría”.

LA NACION