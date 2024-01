escuchar

Lionel Scaloni recibió este viernes el premio a su trayectoria en uno de los eventos más promocionados del fútbol mundial, que año a año se organiza en Dubai (Emiratos Árabes Unidos): los Dubai Globe Soccer Awards, una premiación que suele alejarse de las que se realizan habitualmente en el mundo occidental, como los premios The Best y el Balón de Oro, por ejemplo.

“Este premio se lo dedico a mi país. Sinceramente ha sido una película, un film lo que hemos conseguido. Se lo dedico a ellos, a todos los argentinos, a mi cuerpo técnico. A Pablo Aimar, a Walter Samuel, a Roberto Ayala, a Matías Manna, a Martín Tocalli, Luis Martín, Rodrigo Barrios... todos ellos que me ayudaron a conseguir este increíble premio. A mi familia que hoy está acá, mi esposa y mis hijos. Los quiero. Muchas gracias, es todo lo que tengo para decir”, dijo el entrenador de la selección argentina, a poco más de un año del título mundial obtenido en Qatar. Antes había llevado a Argentina a ganar la Copa América 2021, que cortó una racha de 28 años sin títulos, desde el Mundial de México ‘86.

Llama la atención la categoría del premio que le otorgaron, ya que la trayectoria de Scaloni como entrenador tiene apenas cinco años y medio, desde que se hizo cargo de la selección argentina a mediados de 2018. Este nuevo premio se suma a los seis premios individuales que tiene el actual técnico argentino, entre los que se destaca el The Best en 2022.

Final de la copa del mundo Qatar 2022 Argentina vs Francia Argentina Campeón Lionel Scaloni entrenador de Argentina Aníbal Greco - La Nación

Cristiano Ronaldo fue otro distinguido en la premiación de Dubai Globe Soccer. El portugués se llevó el premio al máximo goleador del año (el Premio Maradona), el Futbolista Favorito de los Fans y el Mejor Jugador de Medio Oriente. “Nunca había ganado el premio Maradona. Lo guardaré en mi museo con amor”, expresó sobre el galardón “Maradona” que reconoce desde el 2021 al mayor goleador de la temporada y quedó previamente en manos de Robert Lewandowski (2021) y Kylian Mbappé (2022).

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas”, dijo CR7. Además, el ex Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus subrayó: “La Liga Saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudi Pro League es más competitiva que la Ligue 1 de Francia, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”.

Por su parte, Jude Bellingham, el inglés de 20 años del Real Madrid, recibió el premio a Mejor Jugador Emergente, donde también estaba ternado el argentino Enzo Fernández. Otros ganadores en la ceremonia fueron los siguientes:

Mejor jugador masculino: Erling Haaland (Manchester City)

Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Mejor jugador emergente: Jude Bellingham (Real Madrid)

Jugador favorito de los fanáticos: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Mejor mediocampista: Rodri Hernández (Manchester City)

Mejor arquero: Ederson Moraes (Manchester City)

Mejor entrenador: Pep Guardiola (Manchester City)

Mejor presidente: Al Mubarak (Manchester City)

Mejor equipo masculino: Manchester City

Mejor equipo femenino: Barcelona

Mejor equipo de Oriente Medio: Al Ahly

LA NACION