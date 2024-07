Lionel Scaloni se refirió a los rumores sobre ayudas arbitrales a la selección argentina: “En Qatar dijeron lo mismo”

Escuchar

En vísperas de enfrentarse a Ecuador el jueves 4 de julio por los cuartos de final de la Copa América 2024, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa junto con Alexis Mac Allister. Por su parte, el DT respondió a la consulta de LA NACION sobre qué piensa de que se ha instalado en redes, en algunos sectores de la prensa extranjera e incluso en algunos protagonistas del fútbol que la selección es beneficiada por los fallos arbitrales.

“Hoy en las redes cualquiera puede escribir lo que sea. Estamos en este mundo ahora mismo. Yo sería cuidadoso. En Qatar dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que lo favorecen. Yo no lo creo así. Soy el entrenador de la selección. Un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Son seres humanos. Hay jugadas que, incluso con el VAR, son muy finas. Acá no tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa. Hablamos de milímetros. No pensaría que favorecen”, señaló Scaloni.

¿A ARGENTINA LA FAVORECEN LOS ARBITRAJES? Esto respondió Scaloni. pic.twitter.com/TqXW4FNkJV — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2024

Los cuestionamientos recrudecieron luego del triunfo de Argentina sobre Chile, en Nueva Jersey. Allí, los chilenos discutieron un pisotón de Rodrigo De Paul a Suazo que el árbitro no vio y el VAR ignoró. Y sobre el final del partido, en la previa del gol de Lautaro Martínez, se protestó por un offside de Lo Celso que el VAR no juzgó como tal. Luego de la eliminación, la Federación Chilena envió un duro comunicado a la Comisión de Árbitros de Conmebol por distintas situaciones, entre las que figuraban las mencionadas.

No solo en las redes sociales se instaló esta cuestión. Cabe recordar que, por ejemplo, un referente de la selección uruguaya, Diego Lugano, hizo declaraciones el año pasado en ese sentido. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda”, dijo el exdefensor. Y explicósu teoría: “Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

Terminada la fase de grupos de la edición 2024 de la Copa América, la competición está dejando muchas polémicas arbitrales que, incluso, provocó la reacción de muchos entrenadores como Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, o Dorival Júnior, del conjunto brasileño.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la selección argentina previo al partido por cuartos de final contra Ecuador en el NRG Stadium en Houston Aníbal Greco