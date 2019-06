Lionel Scaloni: "Si ganamos la Copa América me retiro, no dirijo más"

Scaloni, a horas de su debut en competencias oficiales con la selección Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Lionel Scaloni , entrenador del seleccionado argentino, vive horas muy especiales: este sábado será su debut en competencias oficiales. Seguramente lo acompaña la ansiedad en las horas previas al choque con Colombia en Salvador de Bahía. Pero aún así, se permitió mostrar su perfil humorístico cuando le preguntaron si se sentía en condiciones de ponerle fin a la sequía de 26 años sin títulos de la Argentina y de si habían hecho alguna promesa en caso de conseguir el objetivo. "Si ganamos la Copa América me retiro, no dirijo más", respondió, acompañando la frase con una sonrisa.

Scaloni brindó la última conferencia de prensa previamente al debut acompañado por Nicolás Tagliafico, quien le ganó la pulseada a Marcos Acuña y será el lateral izquierdo en el debut del seleccionado nacional. Lo primero que hizo el DT fue confirmar el equipo, que formará así: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Tagliafico; Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez y Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. Es un 4-3-3 que durante el partido puede mutar a un 4-2-3-1 o un 4-4-2.

Scaloni destacó la "versatilidad" de todos sus jugadores y resaltó: "Somos un equipo en el cual todos tienen que trabajar. Todos tienen que saber lo que tienen que hacer adentro de la cancha. Si tenemos solidez (y no solo para defender) después sabemos que arriba tenemos gente que puede decidir un partido".

Scaloni, junto con Nicolás Tagliafico, que será el lateral por izquierda Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El entrenador argentino también se refirió a la noticia del día en el hotel donde se hospeda la selección en Salvador de Bahía: la salida por lesión de Esteban Andrada y su reemplazo por Juan Musso, arquero formado en Racing que juega en Udinese, de Italia. "Además de ser un gran chico, teníamos muchas esperanzas puestas en él. No había ninguna garantía sobre lo que pudiera pasar más adelante. Hay que pensar en su rodilla", resaltó. Y admitió que el cuerpo técnico "está muy triste". Algo similar manifestó Nicolás Tagliafico: "Como compañero es muy difícil para nosotros. Uno tiene muchas ganas de jugar en un torneo como este. Tuvo un golpe en la rodilla. Lo lamentamos, pero hay que seguir y pensar en mañana".

Scaloni hizo hincapié en varios conceptos. Por un lado, habló de "tranquilidad" para salir a la cancha y hacer el plan de juego que se practicó tanto en el predio de la AFA en Ezeiza como en los diferentes entrenamientos en Brasil. Por el otro, sacarse la "mochila" de candidatos y olvidar los 26 años que hace que Argentina no gana la Copa América. El técnico habló de ir "partido a partido. No sirve pensar en "si la gano". Nosotros tenemos que sacarnos una mochila. Tirarla. No sirve de nada pensar que tenemos que ganarla. Los inicios de la Copa siempre fueron complicados. El palo puede ser grande si pensás mucho más allá", afirmó.

El técnico nacido en Pujato (Santa Fe) también afirmó que "en un torneo de esta magnitud no hay rival fácil" y aseguró que la Argentina tiene que pensar más "en su juego que en Colombia". Además, Scaloni hizo una retrospectiva de los últimos equipos y alabó los dos subcampeonatos conseguidos en las últimas dos ediciones del torneo: "Esta selección llegó a dos finales de la Copa América. No es poco. Es importantísimo pensarlo y saber que es muy difícil llegar ahí y que por nada no se ganó. Será todo muy difícil y complicado".

Por último, hizo una pequeña proyección sobre el andar de la Argentina en la competencia: "Estamos para jugar todos los partidos y para demostrar que estos jugadores pueden jugar con esta camiseta. Lo importante es que honren esta camiseta y que la gente se sienta identificada con este equipo. Que digan: 'Me gustó la idea´".