Lionel Scaloni, tras el 2-0 de Argentina a Honduras: del golpe por Balerdi a la ilusión mundialista

COLLEGE STATION, Estados Unidos (Enviado especial).- El triunfo de la selección argentina por 2-0 sobre Honduras, la ausencia de nuevas lesiones y el gran clima que se vivió en Kyle Field, con 91.000 espectadores y Lionel Messi como principal atracción desde el banco, no alcanzaron para que Lionel Scaloni se fuera del todo satisfecho. El director técnico reconoció que la baja de Leonardo Balerdi golpeó al grupo, admitió que no fue sencillo para los futbolistas salir a jugar pocas horas después de la desafectación al defensor y remarcó la dificultad de rendir al máximo en un contexto en el que las lesiones condicionan al plantel y también a buena parte de los demás combinados. Así, más allá de valorar algunos rendimientos individuales, una porción significativa de su conferencia giró alrededor de los jugadores que arrastran problemas físicos y del posible reemplazante de Balerdi en la lista de 26, una decisión que por ahora sigue abierta.

Sobre el zaguero, que sufrió un desgarro en el sóleo derecho durante la práctica del viernes, el entrenador lamentó su salida del plantel, y explicó que “no cumplía con los requisitos mínimos para ayudar al equipo, al menos durante la fase de grupos”. Scaloni contó que siente un cariño especial por Balerdi, a quien dirigió en sus inicios al frente de la sub 20, y comentó que la noticia golpeó fuerte al grupo. “Había trabajado un montón; es una lástima lo que pasó. Fue difícil afrontar este partido porque todos quedamos tocados. Las sensaciones del partido fueron buenas, pero antes vivimos momentos feos”, explicó.

Scaloni realizó diez cambios durante el amistoso con Honduras; los únicos jugadores que no sumaron minutos son Lionel Messi, Nicolás González, Gerónimo Rulli y los juveniles Agustín Ovando y Simón Escobar. RONALDO SCHEMIDT - AFP

En cuanto al posible reemplazante del ex futbolista de Boca, el entrenador explicó que todavía no tomó una decisión y que esperará hasta después del amistoso del martes, ante Islandia en Alabama, para definir quién ocupará su lugar. El motivo, según detalló, es que la situación física de varios futbolistas sigue siendo una incógnita. “No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. Tenemos otro partido para sacar conclusiones de lo que el equipo necesite. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con otros compañeros. Tenemos una idea, pero no vamos a tomar una decisión hasta ver cómo están los demás chicos”, fundamentó.

En ese sentido, Scaloni aguardará la evolución de Nahuel Molina Lucero y Gonzalo Montiel, defensores laterales derechos que se recuperan de desgarros y todavía no trabajan a la par del grupo. Marcos Senesi, quien más cerca estuvo de integrar la lista definitiva en la línea de fondo, aparece como una alternativa lógica, aunque es zurdo y la selección ya cuenta con Lisandro Martínez y Facundo Medina para ese perfil. Por eso, el entrenador se tomará unos días más antes de resolver si utiliza el cupo vacante para reforzar la defensa o si finalmente se inclina por un futbolista de otra posición.

🗣️ Scaloni y el reemplazante de Balerdi para el Mundial: "TODAVÍA NO TOMAMOS LA DECISIÓN. NO ESTAMOS AL CIEN POR CIEN CON MUCHOS JUGADORES. VAMOS A ESPERAR".



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En contrapartida, Scaloni llevó tranquilidad con dos nombres que también generan atención puertas adentro: los de Julián Alvarez y Nicolás Paz. El entrenador aseguró que ambos llegarán en condiciones al inicio del Mundial y expuso que la decisión de preservarlos respondió más a una cuestión de precaución que a una preocupación real. “Nico ya estaba disponible incluso para hoy [sábado]. Con Julián estamos intentando que se le vaya esa molestia que tiene en el tobillo y no tenemos apuro; ésa es la realidad. Pero no creo que ninguno tenga problemas para jugar”, sostuvo.

El DT también destacó la respuesta del equipo en un contexto atravesado por las lesiones: “El partido fue positivo. Lo sacamos adelante ante un buen rival, con la dificultad que conlleva para ellos saber que se están jugando estar en la Copa del Mundo, y con todas las informaciones que andan dando vueltas. Eso se ve, se siente, se palpita. Pero les expliqué que cuando salimos a la cancha no hay otra cosa que brindarse al máximo por esta camiseta. Lo único que podíamos hacer como cuerpo técnico era ahorrar minutos. Si alguno estaba cansado o tenía algún problemita, como Nico [Tagliafico], que estaba cansado, y Valentín [Barco], que tenía amarilla, íbamos a sacarlo. El futbolista es muy noble: cierra los ojos y lo que tenga que pasar, va a pasar”.

Tomás Aranda ingresó en el segundo tiempo, debutó en la selección y probó desde fuera del área; el arquero hondureño Edrick Menjivar respondió con una buena atajada. Tim Warner - Getty Images North America

En el cierre de la conferencia, Scaloni elogió a Tomás Aranda, una de las promesas de Boca, y se alegró por el estreno de Santiago Beltrán, el arquero de River, que ingresó en el segundo tiempo. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. Entró mascando chicle. ‘¡Sacate el chicle!’, le dije. Pero él también se entrena así. Se siente tan tranquilo, tan cómodo... Y juega bien. Solo hay que darle tiempo”, contó. Sobre Beltrán expresó: “Ha sido sparring y hoy es una realidad. Nos ponen contentos su presente y haberle dado la chance de debutar en la selección”.

Dentro de nueve días Argentina debutará en el Mundial y Scaloni tiene claro cuál debe ser el enfoque. Más allá de las lesiones, las dudas y los nombres propios, el entrenador insistió en que el objetivo sigue siendo el de hace tres años y medio: “Cuando fuimos a Qatar no pensábamos solo en ser campeones del mundo. Acá pensamos en competir, en salir a jugar todos los partidos de la misma manera. Eso lleva a ser competitivo y a que todo el mundo nos vea de la manera en que nos ve. Nunca hay que marcarse un objetivo, porque quizás no se juega de la manera en que se tiene que jugar. Si vienen los éxitos, bien; y si no, quedarse tranquilo en cuanto a que se hizo todo lo posible”.