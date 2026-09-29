Lituania vs. Andorra, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Lituania y Andorra correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026 se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre a las 13.00 h. El escenario del partido será el S. Darius and S. Gireno Stadium, ubicado en la ciudad de Kaunas.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con el objetivo de probar variantes tácticas y sumar rodaje futbolístico. Para Lituania, el duelo en Kaunas representa una oportunidad de consolidar su funcionamiento como local, mientras que Andorra buscará realizar un planteo ordenado que le permita competir de igual a igual ante su par europeo en esta jornada de preparación.

Números que anticipan el duelo

Este enfrentamiento marca el inicio de la actividad oficial para ambos conjuntos en esta ventana de partidos amistosos. Las estadísticas previas son limitadas dado el carácter de exhibición del encuentro, por lo que el foco estará puesto en la capacidad de ambos seleccionados para imponer su estilo de juego en el S. Darius and S. Gireno Stadium.

Lo que está en juego

Más allá del resultado, el partido es fundamental para que ambos entrenadores puedan evaluar el desempeño de sus jugadores y ajustar los esquemas colectivos. Para Lituania y Andorra, sumar minutos internacionales de calidad es el principal propósito en esta fecha, permitiendo ajustar detalles de cara a sus próximos desafíos oficiales en el calendario del 2026.