Liverpool y Real Madrid, Champions League: un choque de gigantes para abrir los octavos de final

Se enfrentaron en la final de la última Champions League, con el triunfo de Real Madrid ante Liverpool por 1-0, con el gol del brasileño Vinícius Junior. Menos de nueve meses después, el sorteo de la competencia de clubes más importante de Europa vuelve a cruzarlos en los octavos de final, en un Anfield Road en el que se respira un clima efervescente, propio de los partidos que concitan la atención global.

El entrenador Carlo Ancelotti sorprende con la inclusión de Rodrygo entre los titulares y la conformación de un tridente ofensivo con Karin Benzema y Vinícius. Liverpool no atraviesa sus mejores días, más allá de que viene de dos victorias consecutivas por la Premier League. Octavo en la Premier League –fuera de los puestos de copas europeas–, ya quedó eliminado de la FA Cup y de la Copa de la Liga (Carabao Cup).

El gol de Darwin Núñez: 1-0

A los 4 minutos, el uruguayo Darwin Núñez puso en ventaja al club inglés, con una gran definición de taco, a espaldas del zaguero Militao, tras recibir una asistencia de Mohamed Salah. La serie, que ya prometía en la previa, se hizo trepidante desde los primeros minutos, con un Liverpool dominante ante un rival aturdido.

Mo Salah: 2-0 Liverpool

Liverpool le creaba muchos problemas por la derecha, donde Alaba sufría con Salah. El equipo de Jürguen Klopp desplegaba un ritmo difícil de sostener para Real Madrid. El desarrollo era muy entretenido. Como si tuviera pocos problemas, Real Madrid se complicó más con un mal de Thibaut Courtois; quiso parar la pelota y despejar; solo consiguió trastabillarse y dejarle servido el 2-0 a Salah. Increíble: en la final de París, el arquero belga había sido figura, con el récord de nueve atajadas para una definición. En menos de un cuarto de hora, Liverpool se encontraba con un panorama ideal.

Vinicius descuenta para Real Madrid

Si hay un equipo diseñado para las remontadas, ése es Real Madrid. Ya dio pruebas más que contundentes en la Champions del curso pasado, frente a Paris Saint Germain, Manchester City y Chelsea. La reacción se puso en marcha con su individualidad en mejor forma por estos días: Vinicius. Tras combinar con Benzema, el brasileño cruzó un derechazo junto a poste.

Ahora era Liverpool el que quedaba tocado. El partido que tenía un sentido único empezó a cambiar de dirección. No había respiro. Era una sucesión de noticias. El lesionado David Alaba le dejó su lugar a Nacho, mientras Salah seguía siendo un amenaza constante. El peligro en las áreas pasó a ser algo normal. Militao evitó sobre la línea el tercero de Liverpool.

No fue un primer tiempo para los dos arqueros. No solo no se anotaron con atajadas decisivas, sino que incurrieron en errores garrafales. Ya fue citado el de Courtois, ahora fue el turno de Alisson, que recibió un pase atrás de Joe Gomez e intentó un despeje que de tan defectuoso rebotó en Vinicius y se transformó en el 2-2.

Falla Alisson y Vinicius pone el 2-2

El encuentro ya no era lo que había sido hasta unos minutos antes. Liverpool acusaba serias fallas defensivas, no recuperaba por presión ni anticipo. Alisson recuperaba crédito con un atajada a un tiro de Vinicius, mientras Valverde y Rodrygo, tras otra escapada de Vinicius, por muy poco no pusieron en ventaja a Real Madrid.

De vuelta del descanso, en el segundo tiempo se reanudó el carrusel de emociones. Vinicius siguió siendo un tormento para la defensa local. Joe Gomez lo tumbó cuando intentaba un desborde por la izquierda, casi sobre la línea de fondo. El tiro libre lo ejecutó Modric, a media altura, con defensores petrificados en el área chica, sin que ninguna impidiera el cabezazo de Militao. El cotejo daba un giro de 180°, Real Madrid se ponía 3-2.

Militao, 3-2 para Real Madrid

Ahora el que debía reaccionar era Liverpool, pero no tenía la fuerza ni el convencimiento suficientes. El partido se transformó en una continuidad de su floja temporada. Real Madrid se movía con seguridad, su capacidad de hacer daño seguía intacta.

Benzema, rebota en Gomez, 4-2 para Real Madrid

