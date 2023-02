Barcelona y el escándalo de los arbitrajes: el presidente Laporta le respondió duramente a Javier Tebas, titular de LaLiga

escuchar

Se viven días de tensión en Barcelona y desde el club no se quedaron callados. El equipo del fútbol español fue sacudido por una nueva polémica extradeportiva, a partir de una investigación realizada por el diario El Mundo, que arrojó una acusación de suma gravedad: entre 2001 y 2018 en el club habrían hecho pagos por más de 6.000.000 de euros al hoy exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para que aconsejara a la directiva culé sobre cuestiones arbitrales en la liga, y también al hijo de este.

Según la publicación, la información que obtuvo la entidad por esa vía consistió en los criterios que usaba cada árbitro designado para el siguiente partido de Barça y cómo evitar sanciones.

Josep María Bartomeu fue el último de los presidentes de Barça durante el período en que el club habría pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, por consejos acerca de los referís de la liga de España. Fuente: Twitter

Este martes el presidente de Barcelona, Joan Laporta, salió al cruce de las últimas informaciones que aparecieron sobre este caso. Y lo hicieron con una presentación realizada en el estadio Camp Nou que no tenía nada que ver sobre la grave acusación recibida por el cuadro blaugrana. El presidente del club catalán aprovechó la atención de la prensa reunida en el lugar para contestar duramente a las palabras que había vertido el titular de la liga española, Javier Tebas, con respecto al escándalo que envuelve al club culé. “Si no explica bien por qué se pagaba, yo creo que sí (debería dimitir). No ha dado una explicación razonable de estos pagos. En la nota que sacó el Barcelona parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que tengas exárbitros y otra que tengas exárbitros que estén en el Comité Técnico de Árbitros. Es un tema que me gustaría que se aclarase. El tiempo que ha ocurrido esto, no son tres temporadas, son muchas temporadas. Ademas, con muchas directivas, que no se hablaban unos con otros. No me gusta nada”, había dicho Tebas.

🎤Joan Laporta



“No le voy a dar el gusto, señor Tebas



Ya nos habían avisado que estaba detrás de una campaña contra mi persona



Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça



No soporta que el Barça no esté en CVC y apoye a la Superliga”@COPE #fcblive pic.twitter.com/ALabeXTrwc — Víctor Navarro (@victor_nahe) February 21, 2023

En medio del lanzamiento de un nuevo sistema de protección del espacio aéreo del Camp Nou, Laporta fue directo y crudo en su contestación a Tebas: “Ya nos avisaron de que estaba promoviendo una campaña contra el Barça y mi persona. Ya se ha vuelto a sacar la careta. En su trayectoria ya ha mostrado su antibarcelonismo, en el 2005 ya no quería que Messi jugase en el Barça. Está obsesionado con el Barça. No perdona que no firmásemos el convenio con CVC y defendamos la Superliga. Quiere que deje de ser presidente del Barça. No es casualidad, porque vamos bien. No le daré el gusto a Tebas, porque el Barça es de sus socios”, expresó.

Y sobre el caso, puntualmente Laporta afirmó: “Hemos decidido externalizar la investigación de los hechos. Se está haciendo un análisis para que sea independiente y rigurosa como se merece el Barça, sus socios y sus seguidores. Creemos que para que exista una sociedad democrática debe haber un periodismo libre, pero lamentamos las filtraciones de datos y documentos que se están produciendo de una causa que se está investigando en la Fiscalía y debería tener la máxima custodia”, comenzó expresando en un discurso sin preguntas.

Y cerró con una advertencia de que su club responderá firmemente contra “quien se dedique a ensuciar el nombre del FC Barcelona. Hemos conquistado éxitos con un fútbol espectacular. No permitiremos que se ensucien”.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, criticó con dureza a Barcelona por el escándalo y deja la cuestión en manos de una investigación penal.

Por último, expresó que el club dará una respuesta contundente a “quien se dedique a ensuciar el nombre de Barcelona. Hemos conquistado éxitos con un fútbol espectacular. No permitiremos que se ensucien”.

Pero la polémica crece. Ahora hay clubes que exigen una investigación de las autoridades competentes y medidas. Espanyol, el otro equipo de la ciudad catalana publicó un comunicado mostrándose sorprendido por el “Caso Negreira”: “Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, las posibles implicaciones de lo publicado para nuestra competición, los clubes que la componemos y los organismos afectados serían de tal gravedad, que exigen una actuación excepcional a la hora de aclarar lo que realmente ha ocurrido”, expresa parte del comunicado..

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 20, 2023

“Urgimos a los organismos e instituciones competentes a tratar el asunto con la celeridad y ejemplaridad que corresponde a un caso que pone en duda la reputación de nuestro fútbol a nivel internacional”, concluyó.

Durante el período en que está puesta la lupa judicial, además de Messi actuaron en Barcelona siete futbolistas argentinos: Roberto Bonano, Javier Saviola, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorin, Maximiliano López, Gabriel Milito y Javier Mascherano.

En ese ciclo de 17 años que está bajo investigación, por otra parte, el conjunto catalán obtuvo nueve veces la liga de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2018. Y seis, la también local Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018.

LA NACION