Llora Messi, la Argentina lo abraza: gracias Leo, ya nos habías hecho demasiado felices

NUEVA JERSEY (enviado especial).- “Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”. Así lo sentenció el capitán antes de la final contra España. Y así será. En la tarde en que la selección jugó su peor partido, Messi se fue de su sexto Mundial y su tercera final con todo el dolor en el alma, pero con la cabeza en alto.

Las lágrimas del capitán tras recibir la medalla de subcampeón fueron las de todo un país. Aquí en Nueva Jersey pasó algo que no había planeado este grupo de jugadores, acostumbrados a escribir varias de las páginas más gloriosas de nuestro fútbol.

Por los parlantes del estadio Metlife sonaba a todo volumen “que viva España” y ellos seguían sentados en el césped sin poder creer lo que había pasado hacía un rato. Con Scaloni y el cuerpo técnico de pie, Dibu Martínez, la única gran figura argentina de la tarde, consolaba uno por uno a sus compañeros.

Messi le da la mano a Gianni Infantino, mientras Donald Trump espera su turno Bradley Collyer - PA Wire DPA

Messi, a un costado, se sacó con bronca las medias. Este grupo de campeones tenía que estar a la altura también en la derrota. Mientras esperaban recibir su medalla, los jugadores fueron hasta un sector de la platea baja a buscar consuelo en sus familias, como hicieron millones de compatriotas en sus casas.

Entró Donald Trump al césped bajo una silbatina estruendosa. Y ahí llegó el turno de la premiación que hizo que la copa que habían conquistado en Qatar cambiara de manos. También el trofeo al mejor jugador joven del torneo, que ganó Enzo Fernández en Doha, pasó a manos de Pau Curbasí. El que se llevó Dibu Martínez a mejor arquero fue para Unai Simón. Rodri fue elegido mejor jugador, pero la gente coreó “Messi”, como en 2022.

Llegó el momento de las medallas para los subcampeones. El capitán encabezó la fila, con una enorme ovación de todo el estadio. Como pasó en las grandes noches mundialistas, los jugadores solo se pararon frente a la cabecera colmada de argentinos que les dedicaban un “soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar”. El rosarino quedó a un costado, con los brazos atrás.

Scaloni habla, en la arenga antes del alargue ANGELA WEISS - AFP

Las lágrimas que le caían esta vez eran del dolor de no poder volver a ser. Aquellas de Maradona en 1990 rodaron sobre las mejillas de Leo en este 2026 de su último Mundial. Los jugadores se quedaron allí un buen rato, mientras Messi lloraba y lloraban con él millones de argentinos en cualquier lugar del mundo.

Trump e Infantino entregaron el trofeo, volaron los papelitos dorados y antes de meterse en el túnel, el plantel saludó a esos hinchas que gozaron y sufrieron con ellos. Los españoles seguían celebrando en el césped mientras sonaba el tema de Nino Bravo con una frase que se llevaron los argentinos al vestuario: “Las penas pesan en el corazón”.

Scaloni, el cerebro de este equipo, declaró con el mismo temple que mantuvo en la victoria. “Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. No por eso no nos vamos a acordar de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores. Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, el equipo es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez”, dijo. “Si había un equipo que podría haber dejado el partido abierto hasta el final éramos nosotros”, agregó el técnico.

Trago amargo

Los argentinos cerraron los ojos tras la larga noche de festejos de Doha y amanecieron en Nueva Jersey. De repente, se vieron jugando una nueva final del mundo casi con los mismos jugadores que les habían hecho vivir una de las alegrías más grandes que recuerden. Esta vez no fue aquella jornada dominada con claridad hasta el minuto 80 y luego sufrida por la prepotencia de Francia que arrastró a la selección hasta los penales.

Aquí, la España de Rodri y Yamal llegó con las credenciales que la llevaron hasta la definición de la Copa del Mundo. Posesión, presión y un equipo que fue superior a la Argentina durante más de 120 minutos de juego. Por Dibu Martínez, y solo por él, la Argentina tuvo vida hasta el alargue y se aferró a la ilusión de que sus manos salvadoras podían hacer llegar a la selección hasta la tanda de penales. Ferran Torres enterró la ilusión del grupo más ganador de la historia de la selección argentina.

Ferran Torres empieza la corrida del gol más importante de su carrera Matt Slocum - AP

El equipo no pudo encontrar a su capitán, que pasó inadvertido en la primera parte. Un par de intervenciones fueron demasiado poco para un rival que le movió la pelota en mitad de la cancha y presionó la salida. En la primera etapa España estuvo más cerca y con peligro se arrimó al área de Dibu Martínez, de varias intervenciones seguras.

Lisandro Martínez se fue entre lágrimas, producto de una lesión muscular, antes de los 45 iniciales. La selección se vio superada en ese tramo por España como no le había pasado con ningún otro rival en este Mundial.

El segundo tiempo arrancó igual y ahí se vio lo mejor de España y también lo peor de Argentina. El rival dominó en todas las líneas. A la selección le costó demasiado salir limpio desde el fondo y armar jugadas asociadas en el mediocampo. Hasta la pausa de hidratación del segundo tiempo, España llevaba cinco tiros al arco contra ninguno de la selección.

Esta vez no pudo ser: la selección entregó el mando Tom Weller - dpa DPA

Argentina siguió hasta el final sin fútbol, piernas ni ideas. Y encima con las peores cartas del mazo: sin los centrales titulares en cancha y con Enzo Fernández expulsado. Solo con el corazón.

España dejó a la selección más vulnerable que nunca en los últimos años del ciclo Scaloni. Si hubo alargue fue gracias a Dibu, que sacó un tiro libre de Yamal al ángulo en el último suspiro del partido y atajó un cabezazo a quemarropa de Williams apenas arrancó el primer tiempo del suplementario.

Con el marcador abajo, el equipo de Scaloni intentó sacar garra y merodeó el empate en un tiro de Giuliano Simeone, pero esta vez no alcanzó para vulnerar al mejor equipo del torneo, que festejó con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo del alargue.

Figura y récords

Messi se despidió de su maravillosa historia en los mundiales. Llegó vigente a los 39 años y fue una de las grandes figuras. Aunque a él poco le importará.

Quedarán para su inmensa colección de récords varios hitos que cumplió en la tarde de Nueva Jersey. Se transformó en el jugador de campo más veterano en disputar una final de un Mundial. Aquí también se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser titular en tres finales: 2014, 2022 y 2026. Es el jugador con más partidos mundialistas disputados: 34, en 6 mundiales.

El abrazo de Messi y Yamal, el cruce de dos generaciones Yuki Iwamura - AP

La Bota de Oro fue para el francés Mbappé, que terminó el torneo con diez conquistas, dos más que el capitán argentino, que arrancó esta copa arrasando y marcando en los primeros cinco encuentros.

A los 39, Messi cerró su ciclo de campeón con una nueva final. Y en el corazón de todo un país que ya empieza a extrañarlo.