Los argumentos de la AFA para hacer la asamblea pese a la suspensión de la IGJ

La AFA no retrocede. La casa madre del fútbol argentino hará este jueves su asamblea en el gimnasio de futsal del predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Y, según sus directivos, la hará “completa”. Es decir, con los puntos del orden del día que fueron objetados por la Inspección General de Justicia (IGJ) en su dictamen del martes. Dicho de otra manera, Claudio “Chiqui” Tapia tendrá su propia versión del Día de la Lealtad: desde la calle Viamonte aseguran que se votará su reelección hasta 2028, se suspenderán los dos descensos en la Liga Profesional y se mudará su razón social desde la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires. Todo como estaba previsto.

“La resolución de la IGJ está suspendida mediante la simple apelación de la AFA y según un fallo judicial”, aseguran cerca de Tapia. Se basan en el dictamen de un juez en lo Civil, Ricardo Pettis, quien a pedido de la propia AFA -primero- y del tesorero Pablo Toviggino -después- denegó una medida cautelar, pero aceptó una apelación con efecto suspensivo ante una eventual suspensión por parte de la IGJ, algo que sucedió el martes. “La IGJ fue notificada por oficio de esta medida judicial directamente desde el juzgado y previamente a su propia resolución. Es decir que la AFA, apelando, suspenderá la medida del organismo administrativo y la Asamblea podrá desarrollarse de manera íntegra ”, insisten los informantes desde la calle Viamonte.

"Chiqui" Tapia y Javier Milei, enfrentados por la gestión del fútbol Archivo

Hay un tema formal que la AFA, en principio, no respetó: las decisiones de la IGJ son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. El pedido fue formulado a un juez en lo Civil, por lo que la casa madre del fútbol argentino irá en las próximas horas a la cámara : “Seguramente terminaremos hoy de redactar (la apelación). Y será la cámara la que decida si la asamblea es válida o no”, anticipan los informantes. Así, la hoja de ruta para las próximas horas -siempre según la AFA- es que los 46 asambleístas se reúnan a las 16 de este jueves tal como estaba estipulado. Y todo se resuelva sin inconvenientes. Habrá, claro está, veedores de la IGJ que podrían -o no- interrumpir el acto. La historia se encamina a los tribunales.

“Estamos terminando de fundamentar nuestra apelación por que no se trata simplemente de apelar, sino de dejar los fundamentos para que la Cámara Civil confirme la asamblea, posteriormente a su realización”, cuenta otra fuente al tanto de los movimientos legales de la AFA, que va mucho más allá de lo que suceda el jueves. Tapia no quiere sorpresas. “El motivo de la suspensión de los puntos 8 al 15 del orden del día es demasiado tirado de los pelos. Eso se cae. Y la suspensión del punto 16 es solamente por la quinta reelección, y ahí quizás haya que fundamentarlo más. Las otras dos modificaciones estatutarias (la mudanza a provincia y la suspensión de los descensos) están correctas y no fueron objetadas”, analizan en la AFA.

Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia Ricardo Pristupluk

Otro abogado que conoce el caso dio su opinión: “En el derecho civil, salvo expresa mención en contrario, un recurso de apelación tiene efecto suspensivo. Así, las resoluciones (como la de la IGJ) se ejecutan una vez que quedan firmes o son confirmadas por la Justicia. La AFA puede tratar lo que quiera y después la Justicia (la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal) dirá si se puede o no”. Así, los asambleístas del interior del país están ya en la Capital Federal o se aprestan para viajar, ya que mañana tendrán que presentarse en el predio de Ezeiza y acreditar su condición de integrantes del órgano supremo de la AFA.

La reunión no será abierta a la prensa y se podrá seguir a través del canal oficial de la AFA en YouTube. A pesar de que en algún momento se especuló con una convocatoria multitudinaria y una especie de “operativo clamor” para el presidente Claudio Tapia, desde la entidad informaron que, si bien habrá dirigentes invitados, la cantidad es similar a la de asambleas anteriores. Y que sentará a los costados y atrás del lugar reservado a los asambleístas, quienes estarán de cara al estrado.