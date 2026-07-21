Los clubes que jueguen los Playoffs de Copa Sudamericana podrán exhibir una bandera en reconocimiento a la selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los clubes que disputen esta semana los Playoffs de la Copa Sudamericana podrán exhibir una bandera en reconocimiento al subcampeonato que logró la selección argentina en el Mundial 2026.

Mediante un comunicado, el ente que conduce Claudio “Chiqui” Tapia le agradeció al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a su secretario General, José Astigarraga, por permitir que los clubes argentinos “puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo”.

El presidente Claudio "Chiqui" Tapia, junto a Alejandro Domínguez, tras la final del Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A su vez, Tapia expresó que la acción se sumará a un “minuto de aplausos” que habrá en todas las canchas del país ante el inicio del Torneo Clausura.

Los primeros clubes que podrán homenajear a la albiceleste serán Tigre, Lanús y Boca. El “Matador” se enfrenta este martes a Nacional en Uruguay, mientras que el “Granate” hará lo propio el miércoles desde las 21:30 ante Cienciano de Perú en La Fortaleza.

Por su parte, el Xeneize jugará el jueves, también a partir de las 21:30 ante O’Higgins de Chile en la Bombonera. El club que dirige Rodolfo Arruabarrena tendrá a disposición a Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo de la final disputada el domingo.

Leandro Paredes se entrenó y concentrará para el duelo con O´Higgins Boca Juniors

Se trata de los primeros equipos argentinos que verán acción luego de la finalización de la Copa del Mundo, que terminó con la victoria de España por 1 a 0 ante la albiceleste en el partido decisivo disputado en el Met Life Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, el mismo jueves comenzará el Torneo Clausura con la presentación de tres partidos. Sarmiento recibirá en Junín a Argentinos a partir de las 19:30, misma hora para el duelo entre Belgrano y Rosario Central que se jugará en Córdoba. Será un partido especial, con el campeón defensor del título local de un lado y Ángel Di María, quien formó parte del plantel de la selección que consiguió la hazaña en Qatar 2022, del otro.

Por último, a las 21:45 -solo minutos después del inicio de Boca en Sudamericana, se cruzarán Defensa y Justicia con Aldosivi en Florencio Varela.

La imagen que compartió Tapia en su cuenta oficial de X Redes

Ante el comienzo del campeonato local, “Chiqui” Tapia compartió una publicación donde se insta a realizar “un minuto de aplausos” en todas las canchas del país para “agradecer y reconocer a Lionel Scaloni, Lionel Messi y a todos los miembros de la selección argentina”.

El presidente de AFA expresó que cada hinchada podrá aportar con un “rasgo característico”, como una bandera, fuegos artificiales o una remera.

“Mostrémosle al mundo lo que somos unidos como argentinos embanderados detrás de nuestra selección argentina que nos representó como ninguna otra lo había hecho antes y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes”, reza la imagen que publicó Tapia.