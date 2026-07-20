Los excompañeros de Messi en la selección lo llenaron de mensajes y elogios tras la final: “Gracias por todo”

Después de la caída por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, varios excompañeros de Lionel Messi en la selección argentina le dejaron mensajes al capitán de la albiceleste y a todo el plantel, en los que le agradecieron por su recorrido en la Copa del Mundo.

Uno de los primeros en expresarse fue Ángel Di María, quien conquistó el campeonato en Qatar 2022, y luego se le sumaron otros. “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este mundial”, escribió en sus redes sociales.

“Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo, los quiero mucho”, continuó.

El mensaje de Ángel Di María a la selección argentina

Otro de los exintegrantes de la Scaloneta que le dedicó un mensaje a sus excompañeros fue Paulo Dybala, quien salió campeón en Qatar 2022 e, incluso, disputó la final ante Francia. El jugador cordobés compartió una publicación de la AFA, en la que le agradeció al plantel albiceleste. También replicó el posteo Ángel Correa, que estuvo en el certamen anterior.

Por otra parte, también se pronunciaron jugadores que compartieron plantel con Messi en la selección argentina en camadas anteriores. Sergio Romero, arquero que atajó en los mundiales de 2010 y 2014 -y quedó afuera de 2018 por lesión-, señaló: “Gracias por todo, enano. Gracias, capitán. Te quiero”.

Sergio Romero le dedicó un mensaje a los jugadores de la selección argentina

Además siguió, junto con una serie de imágenes de los futbolistas: “Orgulloso de ustedes, muchachos. De punta a punta, extraordinario. Gran Mundial, nos representaron con el corazón. Se les agradece, campeones”.

En esta línea, Wilfredo “Willy” Caballero, arquero que defendió el arco argentino en el Mundial 2018, se dirigió directamente a Messi y le dijo estar “eternamente agradecido”. “De pie siempre y con orgullo. Un equipo inspirado por su capitán y líder. Levantaste a un país entero una vez más”, subrayó.

Marcos Rojo, que fue finalista del Mundial 2014 junto con Messi y disputó el certamen en 2018, compartió un posteo de Claudio “Chiqui” Tapia y expresó: “Te amo Leo [Messi], sos único”. El defensor había sido invitado por la AFA para presenciar la final por su trayectoria en la albiceleste.

Gonzalo “Pity” Martínez, jugador de Tigre que fue convocado en varios partidos durante el inicio del ciclo Scaloni, le agradeció a Messi por su recorrido y marcó: “El mejor de la historia”.

Willy Caballero le agradeció a Messi por su trayectoria en la selección argentina

La promesa de Nico Paz

El mediocampista nacido en España pero nacionalizado argentino, que tuvo minutos solo en la fase de grupos, se mostró amargado por la derrota ante España pero dejó unas palabras de confianza para los hinchas argentinos. “Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento”, dijo en una publicación, acompañada por una imagen del plantel.

“Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a la Argentina. Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre, en las buenas y en las malas”, siguió Paz.