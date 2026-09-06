Arsenal le ganó a Chelsea: Dibu Martínez atajó casi todo y Havertz hizo una asistencia sin tocar la pelota

En apenas un puñado de minutos explotó la acción en el Emirates Stadium. Sin respiro salieron dispuestos a jugar Arsenal y Chelsea, en el encuentro estelar de la tercera fecha de la Premier League. Es que en tan sólo 25 minutos del primer tiempo marcaron tres goles, uno fue anulado para los locales. Al final, pese a que el visitante tuvo en Emiliano Dibu Martínez un gran protagonista durante varios pasajes, los locales se impusieron por 2-1 en un clásico electrizante y dejaron sin aliento a los hinchas que hicieron estallar la casa de los “gooners”. El arquero argentino tuvo bastante trabajo y mostró la personalidad de siempre, pero no pudo evitar la derrota. La figura de la cancha fue Kai Havertz, autor del empate parcial y generador de una “asistencia sin tocar la pelota” para la anotación de Odegaard.

En apenas un minuto y 18 segundos, Chelsea sacudió la escena con un golazo de Morgan Rogers. El volante del conjunto visitante, uno de los refuerzos de este mercado, capturó el despeje de Declan Rice y sacó un derechazo a ras de piso que resultó imposible para el arquero español David Raya.

Emiliano Martínez y otro partido con mucho trabajo en el arco de Chelsea ADRIAN DENNIS - AFP

Ese impacto no fue determinante para las aspiraciones de Arsenal, porque los locales salieron dispuestos a igualar el partido con furia. El primer aviso lo dieron con el gol de Riccardo Calafiori que fue anulado a instancias del VAR.

Pero después se potencio con una tremenda atajada de Dibu Martínez, que en su segundo partido como titular en Chelsea demostró por qué esta en el arco de uno de los equipos más poderosos del mundo. El arquero argentino le sacó un tremendo bombazo a Bukayo Saka que remató de derecha y encima del Dibu.

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ EN EL DERBI ENTRE ARSENAL Y CHELSEA!



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Ninguno de los dos equipos se detuvieron, porque Chelsea no quería dejar que Arsenal tomase el control del partido, por eso fue por más y estuvo muy cerca de estirar la ventaja, pero Raya le ahogó el festejo Reece James que sacó una tremendo remate de derecha desde afuera del área que buscaba colarse en el ángulo derecho del arquero español.

Arsenal no se detuvo, impuso su plan de dominar el juego y con esa estrategia pudo alcanzar su objetivo de igualar el trámite del encuentro. Tras un buen pase de Declan Rice, Kai Havertz arrancó por la derecha del ataque de Arsenal, fue ganando espacio un remate de zurda a ras de piso que se acomodó junto al palo izquierdo de Dibu Martínez, que no pudo controlar el disparo porque se vio sorprendido por la acción del alemán.

Havertz celebra su gol ante Dibu Dave Shopland - AP

El cierre de la primera parte demostró que tanto Chelsea como Arsenal querían establecer sus condiciones y en esa pulseada de estrategias apostaron por el golpe por golpe. Muy estilo Premier League y sobre todo protagonizados por dos equipos poderosos.

En el arranque del segundo tiempo se mantuvo la misma tónica, porque con apenas cinco minutos Arsenal se puso al frente del marcador tras un gran remate de Martin Ødegaard con la izquierda desde el centro del área tras una gran asistencia de Christos Tzolis. Para la estadística contará el pase de Tzolis, pero la asistencia fantasma, sin tocar la pelota, fue de Havertz, que levantó el pie con la intención de participar pero -muy inteligentemente- la dejó pasar para desarticular a toda la defensa de Chelsea.

Myles Lewis-Skelly y Riccardo Calafiori encierran a Pedro Neto ADRIAN DENNIS - AFP

Con Chelsea algo perdido por ese impacto, Arsenal aprovechó para tratar de estirar la ventaja con buenas acciones de Declan Rice y Bukayo Saka, que no pudieron superar la resistencia de Dibu Martínez.

Van y vienen sin tregua. En ese juego Chelsea contó con la experiencia de Dibu Martínez que sostuvo el arco con acciones impactantes ante Bukayo Saka primero y después en la línea se lo negó a Havertz que metió cabezazo a quemarropas tras un centro perfecto de Rice y que después evitó el arquero argentino para que se convirtiese en el tercer tanto de Arsenal.

¡ENORME DIBU ANTE SAKA EN EL DERBI DE LONDRES!



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Chelsea respondió con las armas que encontró, porque en el ida y vuelta apostó por la velocidad de Cole Palmer y estuvo cerca de igualar la historia con un disparo del delantero que se fue por encima del arco de Raya. Incluso, sobre el final del partido pudo quebrar la resistencia de Arsenal con un bombazo de zurda de Estevao que fue despejado con lo justo por el arquero español.

Lo mejor del partido

En el cierre del partido Arsenal manejó los tiempos, dejó a Chelsea sin opciones y demostró que tiene un potencial colectivo que le permite estar en la cima de la Premier League con puntaje ideal, tras la primeras tres jornadas de la competencia más exigente del fútbol europeo.