Los jugadores de la selección argentina festejaron con la Copa América tras el triunfo ante Chile y un gesto del Dibu Martínez provocó la ovación del público

Un mes y medio después de la obtención de la Copa América 2024 en Estados Unidos, la selección argentina volvió a jugar un partido oficial. Fue ante Chile en el estadio Más Monumental por las eliminatorias sudamericanas, en un encuentro que finalizó 3 a 0 a favor de la Albiceleste.

Desde el inicio, fue una jornada que se vivió con mucha emoción: el conjunto nacional despidió a Ángel Di María, quien anunció su retiro de la selección y ya no formará parte de las convocatorias. Previo al partido hubo un show a cargo de Abel Pintos y mensajes conmovedores hacia “Fideo”, incluso de parte de Lionel Messi, quien grabó un video a la distancia ya que no pudo estar presente por lesión.

Pero los festejos continuaron hasta después de la goleada, en la que anotaron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. Los jugadores aprovecharon su primera aparición en territorio argentino tras la Copa América para exhibir el trofeo ante el público y celebrar nuevamente el bicampeonato del continente.

Así, los futbolistas de la Scaloneta dieron la emblemática vuelta olímpica con la copa mientras cantaban al ritmo de la hinchada. Sonaron canciones como “Palo bonito” y “Muchachos”. De hecho, circuló entre los jugadores un micrófono que usaron para corear los temas en la voz del estadio y que pasó por las manos de Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul, entre otros.

🚨#AHORA | 😍Con el pitazo final y la victoria ante Chile 🇨🇱 consumada, comenzaron los festejos de Argentina 🇦🇷 por el bicampeonato de América



Sin embargo, las mayores ovaciones y aplausos se las llevó uno de los jugadores más adorados por la hinchada: Emiliano “Dibu” Martínez. Luego de la emblemática celebración de los futbolistas de ir corriendo hacia el trofeo y tirarse sobre sus costados, el arquero tomó la copa y la alzó ante el público. Así, le regaló a los presentes una imagen que esperaban: se la colocó en su pelvis, tal como había hecho con la conquista en 2021 y con el guante de oro en el mundial de Qatar 2022.

JAJAJA, EL DIBU MARTÍNEZ LO VOLVIÓ A HACER.



“Me volvió loco esta selección. A mí me volvió loco esta selección. Te vinimos a ver, te vinimos a alentar. De la mano de Messi las vueltas vamos a dar”, comenzó a cantar el número 7 de la Albiceleste y no solo lo siguió el público, sino que sus compañeros formaron un círculo y, abrazándose entre todos, le siguieron el ritmo saltando.

La fiesta siguió un rato más en el césped del Antonio Vespucio Liberti, donde sobre el final apareció la periodista Florencia Chiusano, quien también tomó el micrófono y empezó a cantar el hit de su autoría que se hizo popular en el transcurso de la Copa América. “Oooh, Selección”, comenzó ella y luego la siguieron los jugadores y los hinchas en una celebración interminable.

