Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, tras el triunfo de la selección argentina

Se reanudaron este jueves, tras la Copa América 2024, las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 con dos partidos de la séptima fecha del fixture y la selección argentina continúa en lo más alto tras su victoria frente a Chile 3 a 0 el estadio Monumental. Los goles los anotaron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, todos en el segundo tiempo. Los detalles de los encuentros de este jueves y todos los que vienen están disponibles en canchallena.com.

El equipo albiceleste llegó a las 18 unidades producto de cinco triunfos y apenas una derrota ante Uruguay en la Bombonera por 2 a 0 el 16 de noviembre en el que fue su último partido como local antes del que disputó ante el elenco trasandino. El conjunto charrúa es, justamente, su escolta con 13 unidades mientras que Colombia, rival al que enfrentará el próximo martes en Barranquilla por la octava jornada, marcha tercera con 12. Cuarta, con 9 tantos, se ubica Venezuela, que fue goleada por Bolivia 4 a 0 en el Estadio Municipal De El Alto y cortó una racha de cinco encuentros sin derrotas. Los bolivianos, por su parte, lograron su segunda alegría y escalaron al séptimo puesto, por lo que se están clasificando al repechaje (de cara a a próxima Copa del Mundo hay dos lugares más que lo habitual a raíz de que se amplió el número de participantes).

Los chilenos, con el tropiezo en el Monumental, no triunfan hace cuatro cotejos y quedaron penúltimos con apenas cinco puntos porque ganaron un solo duelo, empataron dos y cayeron en los cinco restantes.

Así continúa la séptima fecha

La jornada seguirá y terminará este viernes con Uruguay vs. Paraguay en Montevideo con el argentino Darío Herrera como árbitro. En Brasil vs. Ecuador, en el recinto Major Antônio Couto Pereira de Curitiba, también habrá terna albiceleste con Facundo Tello como líder, mientras que el choque Perú vs. Colombia tendrá al uruguayo Esteban Ostojich como juez principal.

20.30: Uruguay vs. Paraguay.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Estadio: Centenario (Montevideo).

TV: TyC Sports.

22: Brasil vs. Ecuador.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Major Antônio Couto Pereira (Curitiba).

TV: TyC Sports 2.

22.30: Perú vs. Colombia.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Nacional de Lima.

TV: DSports.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá, mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

