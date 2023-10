escuchar

Otro triunfo. Otra valla invicta. Otra función espectacular de Lionel Messi. Otro rival vencido en Sudamérica. La selección argentina que conduce Lionel Scaloni sigue erigiéndose partido a partido como un equipo que va a quedar en el recuerdo eterno de quienes pudieron ser testigos. El nivel sigue siendo alto, el compromiso jamás bajó, y la producción tampoco. Perú fue la más reciente víctima en Lima, un lugar en el que el capitán argentino jamás había convertido, y vaya si saldó esa “deuda”: dos goles separados por diez minutos, uno de ellos a partir de una definición tan difícil como enfática, para cerrar un 2-0 que mantiene el registro perfecto de la Albiceleste en las eliminatorias y un 2023 en el que todavía no sabe lo que es recibir un gol. A continuación, LA NACION calificó los rendimientos individuales de los jugadores involucrados en el partido.

Los puntajes de la selección

Emiliano Martínez: 5

Sólido en sus intervenciones como siempre, a pesar de algunos sustos por parte de Paolo Guerrero en el primer tiempo que forzaron las únicas reacciones que tuvo en todo el partido. En el segundo tiempo el ataque peruano se apagó por completo.

Gonzalo Montiel: 6

Al igual que Nahuel Molina, a quien reemplazó por un golpe en el equipo titular, su rol fue el de sumarse al ataque y darle amplitud al equipo con la pelota, algo que realizó con mucha soltura hasta que una dolencia muscular cortó su partido a los 33 minutos.

Cristian Romero: 6

En el inicio del partido, durante un momento de zozobra de la selección, sus intervenciones fueron clave para mantener el cero, aunque un mal despeje de cabeza casi le cede un gol a Guerrero. Uno de sus quites en la primera jugada del partido le provocaron una lesión muscular que lo molestó durante todo el encuentro, y a los 3 minutos del segundo tiempo lo reemplazó Germán Pezzella.

Nicolás Otamendi: 6

El defensor de Benfica sigue mostrando un nivel sumamente alto a la hora de imponerse físicamente ante la amenaza de los delanteros rivales: según Opta, es el segundo jugador que más recuperaciones tuvo en el partido detrás de Enzo Fernández. No obstante, también alternó con algunas dudas antes del primer gol argentino.

Nicolás Tagliafico se salvó de cometer un penal, pero luego fue clave para el segundo gol argentino ERNESTO BENAVIDES - AFP

Nicolás Tagliafico: 5

Se salvó de que el árbitro Jesús Valenzuela le cobre un penal por una mano en el área, en una jugada en la que una desatención colectiva casi termina en un gol de Yoshimar Yotún. No obstante, formando una línea de tres con Romero y Otamendi se recuperó con sus pases para salir al contraataque, incluyendo el que generó el segundo gol. En el segundo tiempo salió por Marcos Acuña.

Rodrigo de Paul: 6

El volante de Atlético de Madrid estuvo más disminuido físicamente en relación a lo que supo demostrar en otros partidos, donde hacía de “sombra” de Messi sin la pelota. Aún así, sus buenas combinaciones con el 10 y con Julián Álvarez le dieron una dimensión impredecible al ataque. Finalmente el físico le terminó pasando factura, y fue sustituido por Giovani Lo Celso.

Alexis Mac Allister: 7

El pampeano está cada vez más consolidado como el número 5 de la selección. Su conducción impecable y su gran visión para el pase fue clave para el inicio de varias jugadas de peligro argentinas, y también se lo ve cada vez mejor en el quite.

Alexis Mac Allister tuvo otro muy buen rendimiento y se afianza cada vez más como el 5 de la selección Martin Mejia - AP

Enzo Fernández: 8

Un todoterreno con muchísima técnica para variar. Participativo, mostrando destellos de calidad cada vez que pudo y con una conexión telepática con Messi, González y Álvarez, su lectura para el pase de Tagliafico terminó en la asistencia para el 10 en el 2-0.

Lionel Messi: 10

Siempre él. Fue tomando cada vez más protagonismo a medida que avanzó el partido, y en su regreso como titular convirtió los dos goles en una nueva función mágica y perfecta. El primero llegó por una definición sumamente difícil, a la carrera y tras un pase con mucha fuerza, que fulminó a Gallese. El segundo, con una típica definición suya llegando hacia adentro. En el medio fue dejando gambetas únicas y características, que ya comienzan a verse con cierta nostalgia.

Lionel Messi convirtió un doblete y fue fundamental para el triunfo argentino Mariana Bazo - Getty Images South America

Julián Álvarez: 7

No contribuyó con un gol, pero el delantero de Manchester City sigue mostrando una faceta llena de energía, sacrificio, ayudas y pases inteligentes para el resto de los atacantes. Su aporte sigue siendo invaluable en el equipo argentino. Fue reemplazado sobre el final por Lautaro Martínez.

Nicolás González: 8

Tuvo un rendimiento que hace tiempo que no se le veía con la selección argentina, luego de algunos partidos en los que masticó frustración. Su ubicación en la punta izquierda facilitó de gran manera el juego de Messi, que pudo buscarlo constantemente a la carrera para jugar paredes, y de este modo llegó el 1-0.

SUPLENTES

Lucas Martínez Quarta: 5

Ante la ausencia de Molina, entró por Montiel en un puesto en el que no suele desempeñarse, como el de lateral derecho. No tuvo que pasar por grandes inconvenientes, aunque no se proyectó de la misma manera que el jugador al que reemplazó.

Lucas Martínez Quarta volvió a vestir la camiseta de la selección argentina después de un año y medio ERNESTO BENAVIDES - AFP

Germán Pezzella: 4

Ingresó por la molestia de Romero, y aunque no fueron abundantes los ataques peruanos, mostró algunas flaquezas a la hora de salir jugando desde atrás.

Lautaro Martínez

Entró cerca del final por Julián Álvarez, aunque no pudo desenvolverse demasiado frente al arco.

Marcos Acuña

Sustituyó a Tagliafico sobre el final del partido, pero no tuvo demasiadas intervenciones.

Marcos Acuña ingresó sobre el final por Tagliafico Martin Mejia - AP

Giovani Lo Celso

Entró por De Paul junto a Acuña y Lautaro, pero al igual que ellos no tuvo una gran participación.