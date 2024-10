Los referentes de Uruguay y la polémica por las palabras de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

Escuchar

Las contundentes declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa generaron días convulsionados en la selección de Uruguay. En sus palabras, el delantero habló acerca de las formas del entrenador al vincularse con los jugadores y hasta con los funcionarios que trabajan en el predio donde se entrena la Celeste. Con el arribo de los convocados para esta doble fecha FIFA, varios medios uruguayos se acercaron al aeropuerto de Montevideo para hablar con los protagonistas; entre ellos, Federico Valverde, Nahitan Nández y Sergio Rochet. El volante de Real Madrid respaldó a Lucho, pero también expresó que todo se hablará puertas para adentro. El exBoca, por su parte, se mostró sorprendido por los dichos de Suárez, mientras que el arquero dijo quiénes son todos los que deben dialogar.

Federico Valverde arribó el lunes a Montevideo para sumarse a la selección y ante la prensa se refirió a varios temas, pero el principal tuvo que ver con las repercusiones que dejaron las declaraciones de Luis Suárez. Y fue directo: “Para aclarar, lo que dijo Luis es todo verdad. Jamás mintió, no exageró en ningún momento. Dijo las cosas como son”. Luego, advirtió: “Se hablará en el vestuario como equipo que siempre fuimos y como equipo que somos para tratar de mejorar esto”. El mediocampista también reveló que todo se soluciona hablando “como ya hemos tenido varias veces desde que está Marcelo. Siempre lo arreglamos hablando y siempre lo hicimos de esa manera”.

Federico Valverde, uno de los que habló sobre las declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El jugador de Real Madrid también dejó en claro que no le sorprendió lo que dijo Suárez: “Creo que como es Luis, no tiene por qué pedir permiso a nadie y menos a nosotros porque es la persona que siempre nos representó en todo. Desde que yo soy joven siempre fue la imagen y referente nuestro. Es una persona que vive el fútbol con una pasión tremenda, así como también vive otras cosas. Él es el ídolo de todos los uruguayos y puede hacer lo que quiera”.

Luego respondió a las consultas sobre si algunos jugadores perdieron la alegría de ir a la selección como lo denunció el delantero de Inter Miami: “Es muy difícil perder la alegría cuando venís a Uruguay a representar a la selección. Yo vengo con mi familia y mis hijos que están todo el año afuera, y que puedan ir al estadio Centenario a ver a su padre representar a la selección es muy lindo”.

La repercusión de las expresiones de Suárez llevaron a que la Asociación Uruguaya de Fútbol designara a cinco futbolistas para hablar en el momento de llegar a Montevideo para la preparación de los encuentros por las eliminatorias ante Perú, en Lima, y frente a Ecuador en Montevideo. “Nahitan Nández Sergio Rochet, José María Giménez, Nicolás De La Cruz y Federico Valverde. El resto de los convocados no hablarán. Personal del equipo de comunicaciones de AUF organizará la atención”, comunicó la AUF.

Tras ese comunicado, el segundo en hablar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco fue Nahitan Nández. El volante de Al-Qadisiyah, de Arabia Saudita, expresó no saber que el Pistolero iba a hablar del tema: “Él contó lo que pasó en la convivencia, decidió hacerlo público porque es nuestro último referente y capitán. Nosotros no sabíamos que él iba a hablar, y nosotros no somos quién para decirle o dar el OK a nadie, creo que estamos grandes para decir lo que pensamos”.

Por otro lado, contó que van a sentarse a dialogar con Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico: “Nosotros ahora estamos acá y en estos días hablaremos. Veremos las cosas que no se hicieron bien o lo que podemos hacer mejor en la convivencia. Acá estamos para sumar, todos queremos que a la selección le vaya bien”. Suárez había explicado que hablaron y sobre ese tema ahondaron los medios de comunicación. Sobre esto, Nández aclaró: “Se habló, hubo cambios. Otras cosas no cambiaron, por eso hablaremos y trataremos de solucionar lo que no hicimos bien o podemos hacerlas mejor. Nada nos tiene que repercutir en nada y tenemos que estar felices de estar acá”, aseguró.

Por último, no desvió el objetivo principal por el que juega la Celeste: “Acá todos estamos por la misma cosa. Queremos que a Uruguay le vaya bien, nos tenemos que meter de lleno en el partido del viernes y en el otro también, tenemos que mostrar al Uruguay competitivo de la Copa América. Pasaron cosas, estamos nosotros acá para que, a partir de lo que dijo Luis, hablar con el entrenador, solucionar las cosas. Nosotros estamos con el entrenador y queremos que a Uruguay le vaya bien y nada más”.

Luego fue el turno de Sergio Rochet, que se mostró en la misma línea que sus compañeros: “Escuché lo que dijo Luis, tomó la decisión de expresarse y está en todo su derecho. Yo lo único que puedo decir es que contó cosas que sí ocurrieron. Lo que me corresponde a mí es estar acá e intentar aclarar las cosas que sucedieron en la Copa América, para solucionarlas y que el ambiente esté agradable para trabajar”.

Sergio Rochet, el arquero del seleccionado uruguayo Jacob Kupferman - FR171784 AP

Rochet también contó que todavía no pudieron referirse al tema en profundidad con sus compañeros, pero expresó que es muy importante aclarar lo sucedido: “No hemos hablado entre nosotros, pero seguramente nos vamos a juntar y sí, va a ser inevitable tener una charla con el cuerpo técnico y también la AUF, pero esto se resuelve puertas para adentro, no puedo agregar más nada. Nosotros como jugadores queremos lo mejor para Uruguay”, cerró.

El equipo charrúa marcha tercero en las eliminatorias sudamericanas con 15 puntos por detrás de la Argentina y de Colombia, y visitará este viernes a Perú desde las 22.30, hora nacional, en el duelo de la fecha 9. Su segundo encuentro será el martes 15 a las 20.30, en el estadio Centenario de Montevideo frente a Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece. Vale destacar que la selección de Bielsa cerrará el año con su doble fecha FIFA de noviembre ante Colombia, como local, y frente a Brasil, de visitante.

