Los goles de Boca y los tres tiros en los palos en 10 segundos ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana

En la cancha de Huracán, este martes Boca reaccionó en la segunda etapa y le ganó por 3-1 a Deportivo Recoleta, de Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras estar en desventaja enseguida, el Xeneize dio vuelta el marcador y se llevó un triunfo que pudo ser mucho más amplio con mejor puntería.

El primer tiempo tuvo al equipo argentino atacando de manera permanente, pero con serias deficiencias para definir de cara al arco rival. Un poco por impericia y otro, porque dos jugadas consecutivas terminaron increíblemente con los caños devolviendo la pelota.

A los 39, en una buena acción colectiva, Leonel Flores llegó al fondo y lanzó un centro atrás que llegó a conectar Miguel Merentiel, de cabeza, con la intención de colocarla lejos del alcance de sus rivales. Su envío fue directo al segundo palo, que devolvió la pelota, y pasó entre varias piernas de regreso al centro del arco antes de ser despejado.

De inmediato, al salir del área el balón, Milton Delgado probó desde la medialuna y la suerte adversa del Xeneize sumó otro capítulo insólito: el tiro pegó en el travesaño, picó delante de la línea, volvió a dar en el travesaño por detrás del arquero Nelson Ferreira y terminó siendo sacada con dificultad por un defensor. En apenas 10 segundos, tres tiros en los palos.

DOS MILAGROS EN EL ÁREA DE RECOLETA



El palo y el travesaño salvaron al equipo paraguayo del empate de Boca.



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Para peor, Boca ya perdía desde los cinco minutos, en el primer avance del visitante. Pedro Ríos resolvió después de algunos rebotes, se desvió levemente en Delgado y se metió al lado del primer palo, ante la estirada estéril de Álvaro Montero, quien volvió a recibir un gol en el que terminó teniendo cierta responsabilidad por su reacción.

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Más tarde, el arquero xeneize neutralizó con los pies una definición de Aldo González, al salir a achicar, y contuvo en dos tiempos un remate desde afuera del área.

Cerca del final de la etapa inicial, el VAR convocó al árbitro chileno Piero Maza para observar un golpe de Wilfrido Báez sobre Flores, sin pelota. El codazo le significó al mediocampista paraguayo la expulsión. Sin embargo, el local se fue al descanso en desventaja.

EXPULSADO BÁEZ EN RECOLETA



Por este codazo sobre Flores, el jugador del equipo paraguayo vio la roja en el final del primer tiempo.



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En el segundo tiempo, lo dio vuelta en seis minutos. A los 4, Santiago Ascacibar definió de frente al arco, de aire, en un centro atrás de Sebastián Villa, quien comenzó el juego en el banco de suplentes e ingresó por Lautaro Blanco tras el descanso. El empate trajo un alivio rápido.

Y enseguida, otro centro del colombiano fue el prólogo del 2-1 de Delgado, que apareció por el centro y, en soledad, cabeceó en el área chica, ante una defensa que intentaba salir. Fue el primer tanto del mediocampista en la primera.

Y en la continuidad de la reacción, a los 17 llegó el golazo de Flores, que la tomó con furia y definió fuerte y arriba de derecha desde afuera del área para marcar el 3-1. Paredes había buscado a Merentiel y el uruguayo se la dejó al juvenil con un toque de taco cuando le quedaba incómoda.

Hubo un cuarto tiro devuelto por los palos del conjunto visitante. Asistido con clase por Merentiel, que lo dejó de frente al arco con un taco, Leandro Lozano engañó a su marcador con un amago, se acomodó en el mismo movimiento, sacó de derechazo y la pelota dio en el travesaño, potente. Iban 28 minutos y el conjunto paraguayo ya jugaba con nueve jugadores, por otra tarjeta roja por una falta sobre Flores: Dairon Mosquera lo bajó, ya estaba amonestado y se fue antes a los vestuarios.

OTRA VEZ EL TRAVESAÑO SALVÓ A RECOLETA



Lozano tuvo el 4-1 de Boca, pero la pelota no quiso entrar en el arco de Ferreira.



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El triunfo se selló con casi 40 intentos hacia el arco rival e incluyó varias definiciones fallidas en el final que pudieron darle más amplitud al resultado y un gol anulado a Merentiel por estar en posición adelantada antes de recibirm enganchar y resolver con la precisión que le faltó en sus anteriores oportunidades.

La revancha se hará el martes de la semana que viene en Asunción, cuando se defina al ganador de la llave y la clasificación a los cuartos de final. El vencedor de la serie se enfrentará con el que avance del duelo entre Bolívar, de Bolivia, y San Pablo, de Brasil.