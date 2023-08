Luciano Sánchez fue dado de alta, después de la grave lesión que sufrió con Marcelo: el grave diagnóstico y su optimismo

escuchar

En el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores en el que Argentinos Juniors y Fluminense, de Brasil, empataron 1 a 1 en La Paternal, hubo una jugada que conmocionó a protagonistas y espectadores. El lateral Marcelo, una gloria del Real Madrid y de la selección de su país, se fue expulsado y desconsolado luego de lesionar de gravedad en la pierna izquierda a Luciano Sánchez, el número 3 del equipo argentino, en una acción escalofriante. La imagen de cómo se dobló la pierna del futbolista del Bicho generó una fuerte impresión. Este miércoles, Sánchez se mostró muy entero tras ser dado de alta del sanatorio en el que pasó la noche. Además reveló la actitud que tuvo el defensor brasileño con él.

Alejandro Roncoroni es médico y secretario general de Argentinos Juniors y se refirió crudamente a la lesión de Sánchez: “En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hubo una luxación completa de la rodilla izquierda. No hay compromiso vascular, se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento externo, parte del rotuliano, parte del ligamento cruzado posterior y no tiene compromiso óseo. Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses”, expresó el profesional. Roncoroni agregó: ”Ayer de médico de campo estaba Tucho Villani (integrante del cuerpo médico de la AFA), que lleva más tiempo que yo todavía, y decía lo mismo: ‘40 años de médico y nunca se vio algo así'”. Además, desde la entidad de la Paternal, informaron: “La operación se realizará programada dentro de las próximas tres semanas”.

Sentado en una silla de ruedas, con una férula que curía su pierna izquierda, pero con un buen semblante, Sánchez expresó en la puerta del sanatorio: “Fue un mal momento al principio, fue bastante dolor, por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. Después la noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora vamos a casa para que se deshinche, tengo que hacerme unos estudios más y después ver cuándo operamos”, expresó.

El jugador del Bicho también contó que el Marcelo tuvo contacto con él: “Me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada”, lo disculpó. “¿Es verdad que dijo que te iba a mandar algunos regalos sobre su época en Real Madrid?”, le preguntó un periodista. El jugador de Argentinos sonrió y dijo: “Me mandó un mensaje pidiéndome disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario, son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo”.

Luciano Sánchez ya está tendido en el piso tras la acción de juego que tuvo con Marcelo Ivan Fernandez - AP

No es la primera vez que Sánchez atraviesa una lesión de gravedad: “Ya me ha pasado esto, no en la rodilla, sino otras lesiones. Es cuestión de tiempo, es tener paciencia y cuando me quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo”, dijo, esperanzado. Por último se mostró muy agradecido por todos los mensajes que le llegaron: “Sé que se preocuparon un montón, tengo un montón de mensajes, ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con mi familia y ya le voy a responder a la gente”.

Así fue la lesión

Con el juego 1-0 en favor del local, el emblemático futbolista carioca recuperó la pelota en un costado del campo, enganchó entre dos rivales y cuando salió hacia el centro. el balón se le fue un poco largo. Allí, se desencadenó una situación involuntaria, pero no apta para gente impresionable. A tal punto que instantáneamente el brasileño supo de la gravedad de la lesión. Fue dramático.

Al intentar eludir a Sánchez, Marcelo se llevó la pelota con la derecha y terminó pisando con la otra a su rival, algo que notó y por eso levantó una mano disculpándose. Pero al darse vuelta, pronto se agarró la cabeza al notar que, aparentemente, había fracturado al lateral y estalló en llanto.

Con el futbolista de Argentinos tendido en el césped inmóvil y los médicos ingresando de inmediato a atenderlo, lo que predominaron fueron los gritos de dolor de Luciano, los rostros de preocupación en quienes estaban cerca y la imagen de Marcelo arrodillado en el campo apoyándose sobre un compañero, ya con lágrimas en sus ojos. No podía creer lo que sucedía.

Siete minutos más tarde de la acción y apoyado en el VAR, el árbitro chileno Piero Maza expulsó a un Marcelo que ya no estaba anímicamente para seguir en el juego pero también entendió enseguida que, aunque no había tenido intención, debía ver la tarjeta roja. Tras escuchar al juez, que parecía explicarle paternalmente que la sanción era inevitable, el jugador nacido en Río de Janeiro hace 35 años bajó la cabeza y se fue, entre lágrimas.

Una vez terminado el partido, el lateral brasileño se refirió al accidente en su cuenta de Twitter y envió un mensaje a Sánchez. “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, expresó Marcelo, junto a una foto de ambos.

