El fútbol italiano atraviesa desde hace varios años una crisis de identidad, sobre todo en lo que se refiere a su equipo nacional. La selección, que cambió algunos rasgos distintivos bajo la batuta de Roberto Mancini y se alzó con la Eurocopa 2020 (jugada un año más tarde por la pandemia), perdió el rumbo y quedó fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva, al ser eliminado por Macedonia en el camino a Qatar 2022.

Fue entonces que la temporada última decidieron dar un golpe de timón y contratar al DT que había revolucionado el calcio con un Napoli ofensivo, agresivo y siempre protagonista. Italia presentó a Luciano Spalletti, un florentino extrovertido y sin pelos en la lengua, que tomó las riendas en agosto de 2023 para guiar a Italia nuevamente al lugar de potencia que abandonó hace varios años. Tuvo por delante la clasificación para la Euro 2024, que se disputará en Alemania, con resultados discretos: ganó 3 partidos, empató 2 y perdió el más exigente, frente a Inglaterra. Sin embargo, logró el objetivo, ya que por diferencia de gol superó a Ucrania y se clasificó como segundo, detrás de los ingleses.

Spalletti, de 59 años, sabe que debe lidiar con una generación muy distinta de la que él conocía cuando empezó su carrera de entrenador. Y eso lo hizo saber en una jugosa entrevista con La Gazzetta dello Sport, en la que habló de cómo debe lidiar con las costumbres de los jóvenes futbolistas. “Puedo aguantar los celulares, pero no durante los masajes y los tratamientos”, expresó el DT, y continuó: “Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron. Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona”.

El entrenador cree que los futbolistas no están del todo enfocados en los objetivos y que cuentan con muchos elementos de dispersión. “Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia. Se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty”, expresó en ese sentido.

Spalletti lleva una larga trayectoria como director técnico, en la que se destacan sus logros al frente de Roma -con el que ganó tres copas domésticas en 2007/2008- y el Zenit de Rusia -con el que también logró varios títulos locales. Sin embargo, su mayor obra fue la que consiguió como conductor de Napoli en la temporada 2022/23, cuando conformó un equipo que brilló de punta a punta para ganar un scudetto luego de 33 años. Su actuación le valió que la Federación Italiana lo convocara para guiar el barco de la selección y devolverla a los primeros planos. Cabe recordar que Italia no participó de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, y que en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no superó la fase de grupos.

La ambición no se negocia para el DT, y lo reafirma con su discurso: “Quiero ganar la Eurocopa y ganar el Mundial. Luego podemos ser eliminados enseguida, pero el discurso debe ser ese, el que esperan todos los italianos. Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania, pero con jugadores que lo hacen bien durante los 90 minutos, no solo 20″, sentenció.

En la Eurocopa, que arrancará a mediados de junio, Italia compartirá el Grupo B con Croacia, España y Albania, una zona durísima. Los próximos compromisos amistosos, en la ventana FIFA de marzo, serán frente a Venezuela y Ecuador.

