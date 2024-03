Escuchar

La concentración del seleccionado de Italia se vio sacudida un día antes de subirse a un avión para afrontar dos amistosos en los Estados Unidos. Un futbolista que fue campeón con la Azzurra en la Eurocopa 2021 fue excluido de la delegación, acusado de una expresión racista contra un rival. El marginado es el experimentado zaguero central Francesco Acerbi, de 35 años, cerca de cumplir una década desde su primera convocatoria al seleccionado.

La medida fue tomada por la Federación Italiana de Fútbol a causa de la denuncia efectuada por el defensor brasileño Juan Jesús. El último domingo, Inter, el cómodo puntero de la Serie A y donde juega Acerbi, empató 1-1 ante Napoli, que contó con Juan Jesús.

Francesco Acerbi, en el seleccionado de Italia, va a abrazar a Jorginho durante la Eurocopa 2021 que obtuvo la Azzurra JUSTIN TALLIS - POOL

Ambos futbolistas protagonizaron un incidente durante el primer tiempo. De acuerdo con la primera reconstrucción de los hechos, Acerbi, tras recibir un golpe en la espalda de Juan Jesús, en un intercambio de palabras le habría dicho, de manera despectiva, “oh, eres negro”. Para la legislación deportiva italiana, la expresión queda encuadrada como un insulto racista.

Acerbi negó haber ofendido a su rival y se justificó en una mala interpretación que hizo Juan Jesús. En un comunicado, el compañero de Lautaro Martínez manifestó: “Nunca he dicho ninguna palabra racista. Y ahora digo que se jo.. el racismo. Nunca han salido de mi boca frases racistas, eso seguro. Estoy muy tranquilo. Lamento haber abandonado la concentración de la selección nacional”.

Acerbi queda al margen de los amistosos de Italia ante Venezuela, en el estadio de Inter Miami, y contra Ecuador, en Nueva Jersey. Su trayectoria en la Nazionale consta de 34 partidos y un gol. De comprobarse que existió un caso de racismo, Acerbi se expone a recibir 10 fechas de suspensión en Inter y a perderse la Eurocopa que a mediados de año se disputará en Alemania.

Este lunes, el director técnico Luciano Spalletti, que lleva seis partidos al frente de Italia tras haber obtenido el scudetto con Napoli en la temporada pasada, respondió sobre el caso Acerbi: “Por lo que me dijo Francesco, no hay ningún episodio de racismo. Pero debemos tener cuidado con nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos y decimos. Más aún cuando formamos parte de la selección nacional. También debemos tener cuidado cuando informamos sobre un episodio como éste”. Spalletti también hizo saber que intentó comunicarse con Juan Jesús para conocer su versión: “Lo llamé, pero tiene el teléfono apagado”. En lugar de Acerbi convocó a Gianluca Mancini (Roma).

Juan Jesús, nacido en Belo Horizonte, debutó en primera división en Inter de Porto Alegre y tiene una larga trayectoria en el calcio. Entre 2011 y 2016 jugó en Inter de Milán, después pasó cinco temporadas en Roma y desde 2021 lo hace en Napoli.

Este lunes, Juan Jesús se mostró decepcionado con el proceder cambiante de Acerbi: “Para mí el asunto había quedado cerrado ayer en la cancha con las disculpas de Acerbi. Sinceramente hubiera preferido no volver a algo tan vil como lo que tuve que soportar. Hoy, sin embargo, leo unas declaraciones de Acerbi que se contradicen totalmente con la realidad de los hechos, con lo que él mismo dijo ayer en el terreno, con la evidencia que muestran unas imágenes de video inequívocas, y unos labios en los que me pide perdón”.

El brasileño descarta cerrar el caso: “Así que no lo voy a consentir. El racismo se combate aquí y ahora. Acerbi me dijo ‘andate negro, no sos más que un negro’. Tras mi protesta al árbitro reconoció que se había equivocado y pidió perdón, agregando después: ‘para mí negro es un insulto más’. Hoy cambió su versión, afirma que no hubo ningún insulto racista. No tengo nada que añadir”.

Luciano Spalletti, entrenador del seleccionado de Italia, tuvo que gestionar el caso Acerbi-Jesús GABRIEL BOUYS - AFP

Abordado por la prensa en la estación central de Milán tras dejar la concentración, Acerbi insistió en su inocencia: “Nunca he dicho ninguna palabra racista, estoy muy tranquilo. Soy profesional desde hace veinte años y sé lo que digo, esas palabras no han salido de mi boca.” El defensor dejó abierta la posibilidad de que Juan Jesús haya malinterpretado sus palabras: “Fue él quien entendió mal. En el campo pasan muchas cosas, es normal. Jugamos al fútbol, decimos ciertas cosas, pero al final del partido nos damos la mano y todo vuelve a ser como antes”.

Acerbi desvió la atención cuando fue consultado sobre si los dirigentes de Inter intervendrán en el asunto: “Hablaré con mi hija”. El acusado había evitado a la prensa tras el encuentro del domingo. Quien declaró para la cadena DAZN fue su compañero Federico Dimarco: “¿Qué pienso de Juan Jesús-Acerbi? No vi nada, ambos son grandes y me parece que ya lo aclararon entre ellos. Creo que Juan Jesús también lo dijo al final del partido, así que si se arregla no veo ningún problema.”

En una reciente entrevista con el diario La Repubblica, Acerbi, surgido en Reggina, confesó sus excesos durante su paso por el Milan, en 2012/13: “Perdí una oportunidad importante en mi carrera, pero la superé. No le di la importancia adecuada a nada. Cuando comencé no tenía cabeza de profesional... Muchas veces llegaba al entrenamiento borracho, sin haberme recuperado del alcohol bebido en la noche anterior. Físicamente estaba fuerte y me bastaba con dormir unas horas para seguir rindiendo en el campo”.

