El lateral derecho de Boca Juniors, Luis Advíncula, reconoció que el 2023 fue su “mejor año de carrera futbolística”, además de considerar que lo “reconocen más por jugar en Boca que por jugar en la Selección” de Perú.

”Yo creo que este fue el mejor año de mi carrera. Me reconocen más por jugar en Boca que por jugar en la Selección (Perú) o en cualquier club que haya estado. En todas partes del mundo, donde vayas, hay un hincha de Boca y hay quien se quiera sacar una foto contigo”, expresó el defensor, de 33 años, en el programa de streaming “La Lengua”, conducido por el periodista peruano Jesús Alzamora.

En las últimas horas, Botafogo, de Brasil, envió una oferta formal por Advíncula cercana a US$ 1.200.000 para adquirir la ficha del futbolista. Pero Boca la rechazó y declaró intransferible al exjugador de Sporting Cristal.

A pura entrega, Advíncula cambió murmullos por ovaciones en Boca Matilde Campodonico - AP

En esa entrevista, el lateral destacó que “Boca es diferente a todo”, que cuando comienza un nuevo año “arrancas con presión porque sabés que tenés que pelear el campeonato. Todos le quieren ganar a Boca”, apuntó.

”En Argentina son muy apasionados. Creo que si tienes una cena después de una derrota no pasa nada. Pero si perdiste un partido y te vas a una discoteca.... Los hinchas de Boca están en todos lados”, reflexiono el lateral, que arribó al Xeneize en 2021 desde Rayo Vallecano, de España.

Advíncula ya ganó cuatro títulos con Boca Aníbal Greco / Enviado Especial

“Cuando llegué no me estaba yendo bien. Entonces prefería que digan: ‘Este negro es un muerto y se arrastra’ pero en la cancha. Y no que digan: ‘A este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en que estaba”, confesó.

”No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo”, sentenció el autor del gol en la última final de la Copa Libertadores, en la que Boca perdió 2 a 1 con Fluminense, en Brasil.

La entrevista a Advíncula completa

”Perdimos una final de Copa Libertadores. El partido siguiente, el recibimiento fue espectacular. Yo no hubiera ido. Si yo fuera hincha, diría: ‘estos jugadores perdieron, yo no voy’. Pero ellos alientan a su equipo, siempre, pase lo que pase. Ellos van por Boca”, manifestó el defensor que ya consiguió cuatro títulos en Boca: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

”Podríamos haber buscado más, pero así también fue toda la Copa. Teníamos un equipo de gente grande, de experiencia, que sabíamos manejar los momentos. Cuando empatamos fue nuestro mejor momento, tuvimos chances, la de (Miguel) Merentiel. Pero ellos encontraron el segundo y no nos alcanzó pese a que empujamos”, lamentó el goleador del Xeneize en la Libertadores 2023 con cuatro goles.

También hizo referencia a su relación con el actual titular del club de La Ribera, Juan Román Riquelme: “Es uno de los pocos hombres que me inhibe, hermano. Hablar con él es muy complicado. Es muy complicado. Cuando hablas uno a uno con él, él hace así (asiente con la cabeza). Pero la verdad, conmigo muy bien. Me trató muy bien desde el minuto uno que llegué. Es una relación de respeto mutuo”, dijo.

En otro orden, el plantel comandado por el entrenador Diego Martínez se encuentra realizando la pretemporada en el predio de Ezeiza, al que ya se sumó el primer refuerzo en este 2024, el defensor Cristian Lema, proveniente de Lanús.

Cristian Lema ya entrenó con sus compañeros y se puso a las órdenes del cuerpo técnico comandado por Diego Martínez.



¡A dejar la piel! ⚽ #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/38rqLEiDgo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 8, 2024

El debut de Diego Martínez

Anoche se confirmó que Boca tendrá, al menos, dos amistosos de pretemporada de cara al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF). El primero será el sábado 13, con horario a confirmar, y que será el debut de Diego Martínez como DT del equipo xeneize. Se disputará en Salta frente a Gimnasia y Tiro, que celebrará su reciente ascenso a la Primera Nacional.

Diego Martínez X @BocaJrsOficial

Así lo confirmó el el gobernador de la provincia norteña Gustavo Sáenz, quien e sus redes sociales escribió: “Gracias @BocaJrsOficial por elegir a Salta en su primer amistoso”. Y agregó: “Este sábado 13 de enero jugará en el estadio Martearena con @gytoficial, que festeja el ascenso a la Primera Nacional”, además de ponderar los beneficios de que Salta siga “posicionándose como sede de eventos deportivos de primer nivel, que impactan en el turismo y en nuestro deporte”.

De esta manera, Gimnasia y Tiro festejará su reciente ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino, mientras que Boca jugará su primer partido de preparación, con Martínez como flamante DT. El encuentro, que es organizado por el Gobierno de Salta, se desarrollará en horario nocturno, aunque todavía no se comunicó el valor de las entradas ni la forma en que se pondrán a la venta las mismas.

¡Gracias @BocaJrsOficial por elegir a Salta en su primer amistoso! ⚽️👏🏻



📍Este sábado 13 de enero jugará en el estadio Martearena con @gytoficial que festeja el ascenso a la Primera Nacional ¡Los invito a disfrutar de esta linda fiesta del fútbol! (+) pic.twitter.com/UNDU6oNW6E — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 9, 2024

No será el único amistoso de Boca antes del debut enla Copa de la Liga ante Platense, previsto para el 28 de enero en Saavedra. Una semana antes de ese estreno oficial, el Xeneize visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sin horarios definidos, esas dos pruebas le servirán a Martínez para ir delineando su idea y su equipo antes de la competencia oficial, consciente también de que tampoco tiene a disposición a todo el plantel. Sucede que Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Valentin Barco ya estarán trabajando con Javier Mascherano en el Sub 23 que se prepara para disputar el Preolímpico rumbo a los Juegos de Paris 2024, y se perderán al menos las primeras cuatro fechas. La excepción es el Colo, que se convertirá en jugador del Brighton y ya no volverá a jugar con la camiseta azul y oro.

¿Medina jugará con Messi?

En las últimas horas trascendió que Inter Miami, el equipo donde juega Lionel Messi, tiene decidido incorporar a Cristian Medina. El club de Florida, del que el inglés David Beckham es uno de los propietarios, ya había acercado a Brandsen 805 una oferta por US$ 8.000.000 por el 80 por ciento de la ficha del joven, de 21 años, que fue rechazada.

Medina, en un encuentro casual con Messi; ¿serán compañeros en Inter Miami?

Ante esa negativa, el club de la MLS elevó la propuesta económica a US$ 12.000.000, tal como afirmó en sus redes Michael Rincón, periodista internacional especializado en transferencias, además de agregar un dato clave: el representante del mediocampista realiza por estos días los trámites correspondientes con la visa para ingresar a Estados Unidos.

🚨💣 BOMBAZO. #InterMiami OFRECE USD 12M$ por Cristian Medina. En #BocaJuniors la analizan. El representante está haciendo trámites de visado al jugador. 💣💙💛💙 #MercadoBoca pic.twitter.com/j37e7FN5o6 — Michael Rincón (@MykeRincon) January 9, 2024

Si bien Boca no tiene pensado vender a Medina en este mercado de pases, lo cierto es que esta nueva oferta se acerca muchísimo a la cláusula de rescisión del jugador, valuada en US$ 15.000.000, pero que puede trepar a US$ 20.000.000 según la fecha en la que se haga el traspaso.

