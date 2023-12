escuchar

Es un secreto a voces que Luis Suárez volverá a jugar con Lionel Messi. Así como lo hicieron en la histórica y exitosa etapa en Barcelona, ahora se reencontrarían en Inter Miami, bajo la conducción de Gerardo Martino. Rescindió su contrato con Gremio, de Brasil, en donde le fue muy bien y marcó muchos goles (hizo 26 goles y aportó 17 asistencias en 53 partidos ), aunque su estado físico ya no le permite encarar un certamen con tanta exigencia. Por eso a los 36 años busca nuevos rumbos.

“Te acostumbrás a jugar con dolor, a veces cuando te levantás sin dolor es una sensación de alivio. Terminé muy ajetreado a nivel físico y psicológico. Pero se disfrutó porque hice un sacrificio y un esfuerzo que valió la pena. Te vas acostumbrando, el jugador de fútbol es cabeza dura y quiere jugar siempre. Somos ambiciosos y queremos ganar en todo. Quería estar siempre presente en la Copa de Brasil y la liga, principalmente por el compromiso que tengo en los clubes que voy.”, dijo Suárez, quien sufrió molestias en las rodillas y que volvió a ser convocado por Marcelo Bielsa en la última jornada eliminatoria para el Mundial de 2026, justamente en los partidos ante Bolivia y la Argentina.

Suárez y Cavani en un entrenamiento con la selección uruguaya

Mientras tanto, el delantero que estuvo cerca de jugar en el River de Marcelo Gallardo, puede hablar con autoridad sobre el rendimiento que tuvo Edinson Cavani en esta primera en Boca, en la que el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores pero terminó perdiendo ante Fluminense por 2-1, en el Maracaná.

“Edi (por Cavani) venía de mucho tiempo de estar en Europa. No había hecho pretemporada cuando llegó a Boca y eso te lleva a un desgaste. Pero el próximo año de él será espectacular porque lo ha hecho en cada club que ha estado”, dijo en una charla con Juan Pablo Varsky para Clank Media, y agregó analizando la situación de Cavani, que apenas marcó tres goles en 16 partidos con la azul y oro: “Adaptarse estos tres o cuatro meses en la Argentina lo va a ayudar. Fue una lástima la caída en la final, pero uno teniendo una buena pretemporada puede tener el nivel que se espera como el que va a tener Cavani para mí”.

¿Qué dijo sobre la chance de ponerse la camiseta de Inter Miami? “Puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo ahí”, contó Suárez. Y tiene los mejores recuerdos de esta etapa en Barcelona, donde compartió el campo de juego con Messi y Neymar: “Decían ‘cómo van a hacer para jugar los tres’, pero sabíamos que, si cada uno cumplía nuestra función, íbamos a hacer grande al Barcelona. Lo grupal quería triunfar, no había egoísmo. Me ponía feliz cuando Ney o Leo metían un gol. Me daban los penales y tiro libres para que ganara la Bota de Oro. Afuera de la cancha era espectacular entre los tres, siempre nos hacíamos bromas”.

Uruguay's coach Marcelo Bielsa, center, gives instructions to Luis Suarez, left, before entering the field during a qualifying soccer match against Bolivia for the FIFA World Cup 2026 at Centenario stadium in Montevideo, Uruguay, Tuesday, Nov. 21, 2023. (AP Photo/Matilde Campodonico) Matilde Campodonico - AP

Sobre su relación con Marcelo Bielsa, trató de ser cauto: “Nos tenemos respeto mutuo. Es el fútbol, después que cada uno saque sus conclusiones. Es un respeto de jugador a entrenador”. Pero valoró mucho el regreso a la selección: “Te queda esa espina, venía diciendo después del Mundial que era mi última etapa de la selección. Me quedó esa sensación de decir ‘voy a disfrutar mi último Mundial en Qatar’. Merecimos un poco más, pero nos acordamos tarde, di todo contra Ghana y no se pudo dar. Me pregunté qué hago y me dejé llevar. Con Gremio fueron avanzando los meses y me dije ‘¿por qué no una chance más?’. En la última convocatoria me dieron cosquilleos en la panza y lo disfruté como un niño”.

Una despedida con dos goles para Gremio

