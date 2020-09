Uno de los memes sobre el examen de italiano de Luis Suárez fue esta imagen de Brad Pitt interpretando a Aldo Raine, el personaje del film Bastardos sin gloria que hablaba horrorosamente mal la lengua de Dante Crédito: Twitter

22 de septiembre de 2020 • 15:52

Mientras se gesta su salida de Barcelona, Luis Suárez se ve inmerso en un escándalo con las autoridades italianas, luego de que la policía financiera de ese país denunciara que fueron pactadas tanto las preguntas del examen que rindió para obtener el pasaporte de Italia como la respectiva votación final por parte del jurado.

La policía alega que la prueba duró tan solo 30 minutos, mientras que, en general, lleva un tiempo de dos horas, a lo que se le sumaron algunas escuchas telefónicas que exponen a los expertos que le tomaron examen al delantero.

En tales audios, a los que tuvo acceso la Gazzetta dello Sport, se oye a los examinadores de la cita decir algunas frases como: "Debe pasar. No se puede estropear un sueldo de 10 millones de euros por temporada por no tener el B1"; "Pero no conjuga verbos, solo infinitivos"; "Dime qué nota doy y listo"; "Si no aprueba nos meten una bomba"; y "Lo hemos preparado bien, está memorizando parte del examen".

Según apuntó el diario español Marca, la Universidad para Extranjeros de Perugia, institución donde Suárez rindió el examen, se defendió de tales acusaciones y dijo que todo se hizo con "veracidad y transparencia".

Mientras tanto, la noticia generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde los usuarios de Twitter se divirtieron especulando con cómo habrá sido la prueba rendida por el charrúa y llenaron Internet de memes al respecto.

En general, los internautas dudaban de la capacidad de Lucho de dominar la lengua italiana y lo compararon con escenas de Los Simpsons y de Family Guy, entre otros.