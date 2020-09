Las sospechas recaen en el examen de italiano de Luis Suárez

Días complicados para Luis Suárez. A su convulsionado intento de salida de Barcelona (tiene todo acordado con Atlético de Madrid, pero ahora el club catalán pediría dinero por el traspaso) se le sumó otro episodio: su examen de italiano para obtener la nacionalidad quedó en el ojo de la tormenta. Según anunciaron varios medios italianos primero y después también fuentes oficiales de la policía de Perugia, el test al que se sometió el jugador está bajo sospecha, ya que supuestamente habría sido arreglado.

Según la policía financiera italiana, las preguntas al delantero -que todavía pertenece al Barça- y la votación final fueron pactadas, lo que convertiría el proceso en fraude. Uno de los aspectos que alertó a la policía es el hecho de que el examen duró 30 minutos, cuando normalmente tiene una duración de dos horas.

Pero el escándalo se agiganta: poco después de conocerse la noticia, salió a la luz también la escucha de una conversación telefónica entre los examinadores de la prueba que echa más leña al fuego. "Debe pasar. No se puede estropear un sueldo de 10 millones de euros por temporada por no tener el B1. Pero no conjuga verbos, solo infinitivos", se escucha. También se entiende a uno de ellos decir. "Dime qué nota doy y listo".

La Gazzetta dello Sport desvela otras frases, grabadas, de los policías que recoge la investigación. "Si no aprueba nos meten una bomba"; "lo hemos preparado bien, está memorizando parte del examen", dicen algunos de los responsables en de la prueba.

Por su parte, la universidad publico un comunicado en las últimas horas, saliendo al cruce de las versiones policiales y periodísticas: "En relación con las investigaciones en curso, la Universidad para Extranjeros de Perugia reafirma la veracidad y transparencia de los procedimientos seguidos para el examen realizado por el futbolista Luis Suárez y confía en que esto quedará confirmado al término de las verificaciones que están en curso".

A la espera de más reacciones, esta polémica llega en medio de la novela por su transferencia deportiva. Cuando Suárez parecía resuelto su pase al Atlético de Madrid, 'Onda Cero' informó de que el Barça no quiere que el jugador salga gratis al Atlético de Madrid. A ello habría respondido el charrúa con la amenaza de quedarse en el conjunto blaugrana hasta la finalización de su contrato. El tercer máximo goleador de la historia de Barcelona estuvo buscando club desde que el nuevo entrenador culé, el holandés Ronald Koeman, le dijera al llegar al banco blaugrana que no contaba con él. A Suárez le queda un año de contrato con el Barcelona y buscaba un acuerdo con el club para acortarlo, según los medios.

