Si hay algún hincha de Gremio que mantiene alguna mínima expectativa por ver a Luis Suárez con el equipo en 2024 -por más que en la conferencia de prensa del 29 de julio quedó claro que se iba en diciembre-, tiene que saber que tiene que aprovechar de ver al Pistolero en estos últimos ocho partidos del Brasileirao.

El salteño se brindó al 100% por el club de Porto Alegre, es el máximo goleador del equipo, el sexto máximo artillero del torneo y ayudó a realizar un muy buen año en Gremio, que en el tramo final de la temporada se mantiene en los primeros puestos (4°, a nueve del líder Botafogo), en puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

“ Me comprometí con el club a intentar jugar todos los partidos que pueda, es mi forma de agradecer el esfuerzo. Hubo días de entrenamientos después de los juegos que Renato me decía que no fuera a entrenar, que descansara, y yo iba porque el compromiso con el club es 100%”, dijo públicamente Suárez tiempo atrás.

Luis Suarez tiene contrato con Gremio hasta fin de año Mauro Horita - Getty Images South America

Lo cierto es que está todo encaminado para que Suárez juegue en Inter Miami en la próxima temporada, en el año que cumplirá los 37 años. De esta forma, el Pistolero se volverá a encontrar con su amigo Leo Messi, además de otros excompañeros como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Ya hubo intercambio de correos electrónicos con el equipo estadounidense y la idea inicial es que la extensión del contrato de Suárez con Inter Miami sea de un año, con la posibilidad de uno más en caso de que ambas partes lo crean conveniente y estén de acuerdo.

A mitad de año Suárez reconoció que Inter Miami se había comunicado con Gremio, pero en ese momento no era viable realizar un traspaso en plena competencia. Fue ahí, en julio, cuando el club y el jugador acordaron cambiar ciertas condiciones del contrato, y bajar la extensión del vínculo de dos a una temporada, para poder quedar en libertad en diciembre, teniendo en cuenta las dificultades en su rodilla que tuvo el “9″ en los últimos tiempos.

En ese sentido, Ovación pudo saber con fuentes allegadas al futbolista, que de la rodilla está muy bien, que se está tratando a diario y que lógicamente se controlan las cargas. El equipo médico de Gremio hizo un gran trabajo.

Montaje de Suarez y Messi en Inter Miami

Está previsto que Suárez realice un viaje a Miami recién en diciembre -para terminar de ajustar detalles contractuales y otros aspectos, cómo el lugar donde se hospedará con su familia- ya que primero el Pistolero pretende terminar la temporada con Gremio de la mejor manera posible y dejar su nombre grabado a fuego entre los hinchas gaúchos.

Inter Miami ya se desprendió de uno de sus delanteros estrella Josef Martínez y espera de brazos abiertos al máximo goleador de la historia de la selección uruguaya.

Alberto Guerra: “Pueden pasar muchas cosas”

“Hasta fin de año pueden pasar muchas cosas. Estamos muy concentrados en la búsqueda de la clasificación ( a la Libertadores ). En el momento adecuado, si se presenta la oportunidad ( de negociar con Suárez), hablaremos. Por supuesto que queremos que se quede, pero concretamente la última actualización es que se irá a finales de año”, dijo el presidente de Gremio, Alberto Guerra, a Gaucha ZH en medio de una campaña de los hinchas para que Suárez se quede en Gremio en 2024 con el hashtag #FicaSuárez.

El País (Uruguay)