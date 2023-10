escuchar

Se terminó la polémica, y también el “exilio”. El tema de la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani en las primeras convocatorias de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya se había convertido en una polémica en el país por lo que representaron los dos delanteros en la historia de la Celeste, que fueron los estandartes del cuarto puesto en el Mundial Sudáfrica 2010 y la conquista de la Copa América 2011. Los cuestionamientos se apaciguaron gracias al buen inicio en las eliminatorias, pero este martes se conoció un nuevo avance: ambos jugadores volverán a la selección para enfrentarse con la Argentina y Bolivia, el jueves 16 y el martes 21 de noviembre.

Aunque la noticia no es aún oficial, dado que la idea de Bielsa sería esperar hasta el 13 de noviembre para terminar de armar la lista de convocados, varios medios uruguayos se adelantaron a ratificar que los respectivos clubes de los delanteros, Grêmio y Boca, ya fueron informados de que deberán reservar a los futbolistas para que estén disponibles en la próxima ventana FIFA. De ser así, Suárez y Cavani se vestirán de celeste después de casi un año, tras aquella última presentación amarga: un 2-0 sobre Ghana insuficiente para superar la etapa de grupos del Mundial de Qatar.

La eliminación en Qatar 2022, la última imagen de Cavani y Suárez con la camiseta de la selección uruguaya; aquel día no alcanzó un 2-0 frente a Ghana. PABLO PORCIUNCULA - AFP

Los motivos que llevaron al regreso de los ídolos no están marcados exclusivamente por lo sentimental, sino que tienen sustento futbolístico también. Darwin Núñez es, sin dudas, delantero titular en Uruguay, y su gran producción en el 2-0 a Brasil justifica la decisión de Bielsa de confiar en él, pero detrás del atacante no hay gran cantidad de talento para relevarlo cuando es necesario. Y Suárez, que acumula 10 goles y 9 asistencias en 25 encuentros por el Brasileirão, y Cavani, que no tiene grandes registros goleadores en el conjunto argentino pero contribuye de gran manera al ataque, no tuvieron retrocesos en sus rendimientos que a los 36 años los obliguen al retiro internacional.

El origen de la polémica

Bielsa asumió como director técnico de la selección uruguaya a mediados de 2023, y en su primera convocatoria, para dos amistosos en junio, no citó a ninguno de ambos delanteros, en pos de probar nuevas caras, incluidos siete campeones del mundo sub 20 consagrados en la Argentina en junio. Pero cuando llegó el debut oficial por la clasificación para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en septiembre, sus ausencias provocaron un aluvión de críticas tanto en los medios como del propio Suárez, que en algunas expresiones públicas se mostró molesto por la decisión.

La cuestión fue un motivo de consulta al entrenador en la conferencia de prensa previa al debut contra Chile, y la respuesta del rosarino fue categórica contra la prensa: “No he hablado con Suárez ni Cavani. Por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. No he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar, y no he hablado con ellos. Efectivamente, no he hablado con ellos. Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera, y siempre es merecido. Y Suárez y Cavani son dos ídolos”.

Master class de Bielsa sobre el periodismo deportivo



“Todos ustedes pertenecen a empresas que no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que les demandan es que sean escuchados. Digan y hagan lo que quieran con tal de que sean… pic.twitter.com/yWgLtHcDHO — Veronica Brunati (@verobrunati) September 3, 2023

De manera vehemente, Bielsa aclaró: “Es imposible que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez esté terminado. De ningún país retiraría yo a un jugador de la selección. Acá el jugador juega por amor a la camiseta, no juega por dinero. ¿Cómo me voy a permitir eliminar lo poco que le queda al fútbol de valioso que es jugar por nada más que el amor a la camiseta? Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede con la relación dinero-fútbol, aparece la selección de un país como un escenario virgen. No está contaminado por el dinero –todavía– y por eso sufre las postergaciones que sufre, porque el fútbol de las selecciones está absolutamente postergado”.

Al mismo tiempo, el entrenador que condujo a la selección argentina a su primera medalla dorada olímpica en Atenas 2004 manifestó su enojo con un sector del periodismo uruguayo: “La relación que cuido es con los jugadores y el público. Me interesa que me reconozcan como una persona coherente. Que los futbolistas me vean como una persona sincera y que no los afecta más que lo necesario, porque al elegir, privilegio y descarto. Quiero que ellos sepan que me cuesta decidir y postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido. Respeto a los jugadores y al fútbol”, comentó.

A pesar de no haber contado con ellos para las primeras cuatro fechas de las eliminatorias, Bielsa defendió a Suárez y Cavani en las conferencias de prensa. Agencia AFP - AFP

La postura del DT fue más abierta cuando fue consultado de nuevo en octubre, aún sin haber citado a ninguno de los dos atacantes. “Nunca es sencillo conformar un equipo con jugadores diferentes a los que lo hicieron exitosamente durante una década. Hay jugadores del actual plantel que han sido modelados por aquéllos que dejaron de estar. Escucho el respeto y la gratitud con que los jugadores hablan de los que ya no están. Ronald Araújo, [Federico] Valverde y otros jóvenes son producto de una formación invisible pero muy rica que hicieron los mayores de los más chicos”, respondió Bielsa.

En tanto, la determinación de la convocatoria había sido adelantada por el director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano, que respaldó tanto al DT como a Suárez: “Por la declaración de él [Bielsa], creo que Luis Suárez está en la lista de elección y puede ser llamado. Comparto la decisión de Bielsa de no hablar, porque en este proceso de convivencia me di cuenta de que todas las acciones suyas parten de la honestidad. Si tomás la iniciativa de hablar con un futbolista por una situación particular, tenés que hacerlo con todos. Hay que ser justo. Es imposible decir que un futbolista va a ser convocado, debido a que los imprevistos se dan a diario”, contextualizó el directivo.

LA NACION