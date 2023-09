escuchar

Marcelo Bielsa, DT del seleccionado de Uruguay, mantuvo este sábado una fuerte polémica con la prensa local en torno a los históricos delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, a días del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, además de cruzarse con un periodista al realizar una fuerte crítica al rol de los medios deportivos en la actualidad.

En una conferencia, el rosarino explicó: “No he hablado con Suárez ni Cavani, por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. No he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Efectivamente no he hablado con ellos -insistió-. Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Y Suárez y Cavani son dos ídolos”, añadió.

En una larga explicación sobre el tema, Bielsa indicó que luego de su primera conferencia de prensa como DT de Uruguay, Cavani “expresó que su tiempo en la selección no había terminado y lo hizo públicamente y Suárez expresó que su tiempo en la selección no había terminado”.

De manera vehemente, Bielsa aclaró: “Es imposible que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. De ningún país retiraría yo a un jugador de la selección. Acá el jugador juega por amor a la camiseta, no juega por dinero. ¿Cómo me voy a permitir eliminar lo poco que le queda al fútbol de valioso que es jugar por nada más que el amor por la camiseta... Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede con la relación dinero-fútbol, aparece la selección de un país como un escenario virgen. No está contaminado por el dinero (todavía) y por eso sufre las postergaciones que sufre, porque el fútbol de las selecciones está absolutamente postergado”.

Al mismo tiempo, el entrenador que condujo a la selección argentina a su primera medalla dorada olímpica en Atenas 2004 manifestó su enojo con un sector del periodismo uruguayo: “La relación que cuido es con los jugadores y el público, que me interesa que me reconozcan como una persona coherente. Que los futbolistas me vean como una persona sincera y que no los afecta más de lo necesario, porque al elegir, privilegio y descarto. Quiero que ellos sepan que me cuesta decidir y postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido. Respeto a los jugadores y al fútbol”, comentó.

En un contexto que fue creciendo en tensión, el entrenador realizó una fuerte crítica al rol actual de los medios: “Todos ustedes pertenecen a empresas. Las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa les demanda es que sean escuchados, que digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta de qué es una escalada”..

Y prosiguió: “Cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando. Entonces, yo les decía que a mí no me importa lo que ustedes digan. Pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces, yo trato de ver qué opinan los lectores, los escuchas y los televidentes de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que usted saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Insisto más con los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan. Y también, ustedes verán y saben perfectamente, en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad”.

A raíz de ese comentario, luego Bielsa tuvo un duro cruce con un periodista, que se transcribe completo a continuación:

Javier De León: - Buenas noches señor Bielsa, Javier De León, de Vamos que vamos y La QuintaTribuna. Quería hacerle una consulta, pero antes no puedo evitar un comentario ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo necesita audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganar audiencia. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto y no para ganar audiencias. Y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido.

Marcelo Bielsa: - Mire, disculpe, yo no puedo opinar sobre usted. Pero si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado. Pero, a lo mejor el equivocado soy yo.

JDL: - Bien, es su criterio pero no perdamos tiempo en este tema.

MB: - No lo estamos perdiendo. Si usted cree que lo estamos perdiendo, justamente, es todo lo contrario. Y aparte quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted y yo, por coherencia, le contesto.

JDL: - Ante una generalización, yo hice el comentario.

MB: - No hice una generalización.

JDL: - Sí, usted dijo que los periodistas procuramos audiencia y en base a eso decíamos cualquier cosa.

MB: - Usted sabe que la generalización comprende las excepciones. ¿Me entiende? El que generaliza no involucra a todos. Sino que dice: “este es el perfil de lo que estoy describiendo”. Entonces por supuesto que hay excepciones Y si usted se considera una excepción, me parece muy bien. Ojalá así sea. Por usted y por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual es para mí una burla a la inteligencia de quienes lo escuchan.

JDL: - Bien. Yo creo que no y me alegro poder estar mirándolo a los ojos.

MB: - Como seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué me quiere decir? ¿Qué significa que se alegra de mirarme a los ojos?

JDL: - Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja.

MB: - Ah sí, está bien.

JDL: - Pero quiero hacerle una consulta concreta, porque tenemos la posibilidad de tenerlo enfrente y no quiero interpretar cosas. En el caso de Luis Suárez, ¿para usted el ciclo de Luis Suárez está cerrado sí o no en la selección?

MB: - Eso ni usted debe preguntármelo ni yo contestárselo. El día que yo piense eso lo voy a decir, pero seguramente no por un camino como el que usted propone.

JDL: - La única ocasión es preguntárselo, no tengo otra.

MB: - Por eso le digo. Lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. Eso es imposible.

JDL: - Gracias, muy amable.

MB: - Y le reitero, llámeme mentiroso...

JDL: - Yo no lo llamé mentiroso.

MB: - No, le digo, déjeme terminar, usted no. No sé quién es el que dijo que era un mentiroso, pero sí sé que lo han dicho, y usted también lo sabe. Entonces, llámeme mentiroso si algún día escucha que yo decido retirar a Luis Suárez, o a Cavani o a nadie de la selección. De ningún país retiraría a un jugador de la selección. ¿Cómo me voy a permitir eliminar lo poco que le queda al fútbol de valioso, que es jugar por nada más que por amor a la camiseta? Usted sabe, bueno, usted no porque es la excepción (risas en la sala).

JDL: - No me creo la excepción del mundo.

MB: - Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, ¿lo escuchó?

JDL: - Sí.

MB: - Bueno. Aparece la selección de un país como un escenario virgen, no está contaminado por el dinero, todavía. ¿Me entiende? Por eso sufre las postergaciones que sufre, porque el fútbol de los países está absolutamente postergado. ¿Lo comparte o no?

JDL: - Sí, sí.

MB: - Bueno. Entonces si los mundiales se juegan cuando se le da la gana, si son eventos que suceden cada cuatro años, que son el homenaje máximo del fútbol al fútbol. Bueno, acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. ¿Cómo yo me voy a permitir decirle a Suárez, a Cavani o a cualquier futbolista de un país, “vos no sos seleccionable”?

Finalmente, Bielsa precisó que hizo reserva de jugadores pero que dará la lista el lunes, cuando se haya terminado de jugar el último partido en la Liga de Uruguay y en ligas de otros países. “Voy a reservar y, terminada la última fecha, cuando esté seguro de que no se lesiona algún jugador o que hay otro impedimento, voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados”, especificó.

En el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que en 2026 se realizará en Estados Unidos, Canadá y México Uruguay se medirá el próximo viernes 8 de septiembre a las 20 ante Chile en el Estadio Centenario, mientras que el martes 12 enfrentará a Ecuador en Quito a las 18.

