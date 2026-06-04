Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real Madrid por prometer que fichará a Haaland

Este domingo, Real Madrid vivirá una jornada histórica con la elección de un nuevo presidente para la institución. Enrique Riquelme, el candidato que desafía a Florentino Pérez, hizo una fuerte promesa de campaña: dijo que si gana, Erling Haaland jugará en el equipo blanco. Esas palabras cayeron mal en Manchester City, donde actualmente juega la estrella noruega. “Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro deportista en este contexto”, apuntaron.

“Las cosas que se dicen desde España sobre el futuro de Haaland no son ciertas”, declaró un portavoz del club inglés. “No hay ninguna posibilidad de que eso suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita”, añadió el representante de Manchester City.

Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real por prometer que fichará a Haaland. OSCAR DEL POZO - AFP

Haaland integra el plantel de City desde 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio en enero de 2025, relación que vencería en 2034. El noruego, de 25 años, fue un goleador prolífico desde su llegada al club. Hasta el momento obtuvo dos ligas inglesas y una Champions. Conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada y, además, se llevó la Bota de Oro de la Premier League con 27 goles.

Este martes, Riquelme, uno de los candidatos a quedarse con la presidencia de “la Casa Blanca”, hizo un anuncio en un programa en la televisión española Antena 3, casi desafiante, en el que mostró una camiseta del conjunto merengue con el número 9 y el nombre Haaland impreso en el dorsal. La imagen generó dudas sobre si habría existido alguna conversación con el noruego o si era solo una mera promesa de campaña.

El candidato a la presidencia merengue dijo primero que, si gana las elecciones, fichará al centrocampista español Rodri, que todavía tiene un año de contrato con el City. “Son jugadores, en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar a City. Nos sentaríamos a hablar ya el próximo lunes con el club y con su agente”, explicó el empresario. “Y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid”, añadió Riquelme.

Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real por prometer que fichará a Haaland. OLI SCARFF - AFP

“Por lo tanto, si soy presidente de Real Madrid, me comprometí con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en la institución”, sentenció. Riquelme afirmó haber firmado un acta en la que indicó que, si incumple alguna de estas promesas, le pagará la cuota de los 100.000 socios del club la próxima temporada.

El acercamiento de Riquelme a Haaland

El 5 de julio de 2022, Riuelme subió un par de fotos a su cuenta de Instagram donde se retrató junto a Haaland. Incluso, en una de las imágenes, se lo ve a un allegado que sostiene la camiseta celeste y el dorsal 9 del delantero.

Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real por prometer que fichará a Haaland. @enriqueriquelmev

Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real por prometer que fichará a Haaland. @enriqueriquelmev

Casi simultáneamente al anuncio de Riquelme, la candidatura del actual presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que, si se revalida su posición como máximo directivo de la institución, el portugués José Mourinho será el entrenador del plantel de primera.

Con información de la agencia AFP