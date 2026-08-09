Manchester City le ganó a Atlético de Madrid y Simeone dijo: “Estoy preocupado”

Manchester City le ganó a Atlético de Madrid por 3-1 un amistoso disputado en Seúl, Corea del Sur, por los goles de Omar Marmoush (en dos oportunidades) y Rayan Ait Nouri. En el equipo vencedor jugó unos minutos el Diablito Echeverri. Sin embargo, Diego Simeone se mostró preocupado y no por la derrota en sí. El 14 disputará el último partido de preparación ante Olympique de Marsella, apenas cinco días antes del debut en la Liga de España ante el Málaga, en el estadio Metropolitano, y todavía no pudo completar el plantel. Una de las curiosidades del encuentro fue que el único gol del conjunto español lo marcó Jorge Domínguez, defensor de 16 años.

Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, exentrenador de Chelsea, empezó perdiendo por el tanto de Domínguez al final del primer tiempo, pero reaccionó en la segunda etapa y lo dio vuelta con dos anotaciones de Marmoush en dos minutos (a los 12 y 14) luego de ambas asistencias de Semenyo. En tiempo de descuento y con el Colchonero ya arriesgando en ataque para buscar la igualdad, Ait Nouri estableció el 3-1 final, luego de un pase-gol de Mubama. En el equipo ciudadano ingresó Claudio Echeverri a los 37 minutos de la segunda etapa: reemplazó a Savinho.

Tú, con 16 años, ¿a qué te dedicabas?



Este tío, a marcarle al Manchester City 😍 pic.twitter.com/VhkrMJ7sJY — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2026

Simeone se fue masticando bronca porque todavía no pudo trabajar con todo el plantel. Como su equipo fue el que más jugadores tenía en la final del Mundial disputada entre la Argentina y España el 19 de julio pasado, hubo que darle a ellos -lógicamente- un mayor tiempo de vacaciones que el resto de los futbolistas. Por tal motivo todavía no pudo juntar todo el potencial. “Tuvimos a 10 jugadores internacionales jugando la final y la semifinal del mundo y eso fue algo muy lindo. Eso conlleva a que no hayan podido venir antes por sus necesitadas y merecidas vacaciones”, explicó el Cholo tras el partido, pero al mismo tiempo miró hacia adelante, ya que faltan pocos días para que el Colchonero retome la competencia oficial. “La verdad que estoy preocupado porque quedan nueve días para competir. Y bueno, todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo. Y bueno, tendremos dificultades seguramente y tendremos que verlas desde ahora para ir anticipándolas”.

Jorge Domínguez estaba feliz por su gol pero no por el resultado y señaló en declaraciones a las redes sociales del club: “Los jugadores de más experiencia me dan consejos sobre cómo posicionarme, cómo jugar y cómo ayudar al equipo. Yo les hago caso e intento mejorar todo lo posible”. Y agregó: “Trato de ir paso a paso y con la confianza que me dio el club y el cuerpo técnico. Si me dan la oportunidad, lo daré todo. Es una gran oportunidad. Llevo esperando este momento mucho tiempo. Nunca he jugado en otro equipo que no sea el Atleti. Para mi es un orgullo y estoy siempre agradecido al club”.

Lo mejor del partido

¿Qué pasará con Julián Alvarez? En la previa del partido, Simeone había sido tajante con la postura del club, más allá de que Barcelona había mencionado que haría un nuevo intento por incorporarlo: “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión [no traspasar al jugador] que Miguel Ángel [Gil Marín, consejero delegado del club] ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián. Desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años que fue un montón”.

¿El Diablito Echeverri puede seguir en el City? Por lo pronto, sigue sumando particpaciones en los amistosos de pretemporada. Además del ratito que estuvo ante Atlético de Madrid este domingo, el exdelantero de River venía de jugar 22 minutos en el triunfo del City ante K-League All Stars, por 3 a 1, también en Seúl (había ingresado a los 17 del segundo tiempo en lugar de Phil Foden). Y había jugado el mismo tiempo en el empate con Inter, de Italia, 1-1 que finalizó con la victoria por penales del equipo de Lautaro Martínez.

Manchester City se prepara para el 16 de agosto, cuando se enfrente a Arsenal en la definición de la FA Community Shield, en lo que será el primer partido oficial de la temporada.