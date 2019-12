Maradona, muy duro contra Riquelme y Pergolini: "Se vendió al mejor postor"

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

A dos días de las elecciones, la interna política en Boca luce cada vez más convulsionada. Decidido Juan Román Riquelme a jugar en la lista que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini, el ídolo recibe adhesiones y críticas. A este último grupo se agregó hace varios días Diego Maradona, otro símbolo en la entidad xeneize. Hoy, el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a la carga: "Riquelme se vendió al mejor postor"

A través de su cuenta de Instagram, el ex capitán de la selección argentina criticó a Román y a Pergolini: "Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política, tienen cero gestión. Encima apoyan al peor presidente de la historia del club. Daniel Passarella fundió a River y lo mandó a la B; es Heidi al lado de estos tres. No tiene un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír. Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club tan grande como Boca no puede manejarse como un vestuario".

El posteo de Maradona, como la mayoría de las veces que hace referencia a temas políticos, está cerrado y no se permiten comentarios. Hace apenas unos días, Diego había escrito: "Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones".

Esto deja de manifiesto las diferencias que existen entre los dos desde hace una década. Sin embargo, Riquelme recientemente le bajó el tono al tema. "Mi relación está igual que siempre. Nunca tuve relación con él, fuimos compañeros en 1997. Junto con Messi son los más grandes que vi en mi vida. Ya tengo 41 años y soy un afortunado por haber jugado a la pelota con él y con Messi. Lo que haga con su vida no me interesa. No me meto en lo que hace ni en lo que dice", sostuvo.