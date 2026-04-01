Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Miami

La Fórmula 1 (F1) 2026 atraviesa un receso forzado porque la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tuvo que suspender los Grandes Premios (GP) de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra de Medio Oriente. En ese contexto, después del GP de Japón, donde ganó Kimi Antonelli (Mercedes), se disputará el de Miami, en Estados Unidos.

La carrera en Miami Gardens corresponderá a la sexta fecha del calendario y se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Es decir, el Gran Circo se reanudará a poco más de un mes en lo que ya es un torneo atípico y con dos pruebas menos de las 24 estipuladas inicialmente en el calendario.

Kimi Antonelli ganó las dos últimas carreras de la Fórmula 1 y lidera la tabla de posiciones Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Con sus victorias en China y Japón, el joven italiano de 19 años domina la tabla de posiciones de pilotos y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo. El adolescente tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el circuito chino. No obstante, se espera mucho más de él a raíz del buen monoplaza que tiene a diferencia de lo que fue el 2025. De hecho, así lo está plasmando Pierre Gasly, quien ya consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo.

Franco Colapinto sabe que tiene con qué crecer en esta temporada de la Fórmula 1 @alpinef1team

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Lando Norris, el campeón de la Fórmula 1 2025, no tuvo un buen arranque de campeonato JADE GAO - AFP

Títulos de pilotos por equipos

Ferrari - 15

McLaren - 12

Mercedes - 9

Red Bull - 8

Williams - 7

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1