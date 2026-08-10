Maravilla se hizo expulsar, Racing jugó 70 minutos con uno menos y perdió con Argentinos, líder “ideal”

Frente a un muy buen equipo como Argentinos, Racing mejoró respecto a la derrota con Tigre, pero otra vez se auto-boicoteó: por una expulsión de Adrián Martínez, quien le dio un inadmisible codazo a Kevin Gutiérrez –la figura -, la Academia jugó 70 minutos con uno menos, no pudo resistir la igualdad transitoria que había logrado y perdió 2-1.

El Bicho, que celebró gracias a las conquistas de Tomás Molina y Hernán López Muñoz, se mantiene en la cima con puntaje ideal, mientras que el equipo de Juan Pablo Vojvoda cosechó su segundo traspié consecutivo y perdió a Marco Di Césare, quien salió con una posible grave lesión de tibia.

Tomás Molina festeja el 1-0 de Argentinos Juniors FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

“Maravilla” Martínez, autor de goles vitales y protagonista central de gestas internacionales y resonantes victorias de Racing de 2024 a esta parte, resultó un actor fundamental en la noche de La Paternal, donde su incomprensible reacción a los 17 minutos del primer tiempo perjudicó el curso del encuentro ante Argentinos. Enojado luego de que el árbitro Pablo Dóvalo no sancionara falta por una carga sobre la espalda de un rival, el goleador fue con el codo en punta sobre el rostro de Gutiérrez, a quien le provocó un corte en el arco superciliar derecho.

El VAR, a cargo de Diego Ceballos, llamó a Dóvalo para repasar la elocuente imagen de la acción. A diferencia de lo que había acontecido contra Rosario Central, en los cuartos de final del torneo anterior, cuando desde la cabina de video-arbitraje consideraron erróneamente que un empujón del 9 académico era pasible de expulsión (pena que terminaron dándole), la evidencia del ataque de Martínez a Gutiérrez era notorio y suficiente para que resulte echado.

Marco Di Cesare se retira lesionado en Racing; otro golpe para la Academia FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Sobre la situación hay dos agravantes: no es la primera vez que Maravilla protagoniza una acción así (es su quinta expulsión) y, además, Racing ya estaba en desventaja en uno de los estadios más difíciles del país. Argentinos se había puesto adelante en el marcador a los 8 minutos, luego de una pérdida de Matko Miljevic y un potente remate desde lejos de Gutiérrez que reventó el travesaño, lo que le permitió a Tomás Molina capturar el rebote, en el corazón del área grande, donde tocó a la izquierda de Facundo Cambeses para el 1-0.

Pese a ese arranque tan esquivo, en el que la primera acción de ataque había llegado accidentalmente a los 15 minutos, tras un centro de Ignacio Rodríguez que cayó detrás del arquero Brayan Cortés y dio en el travesaño, Racing volvería a ponerse en partido. Es que después de algunas aproximaciones en las que Argentinos careció de certeza en los últimos metros, la Academia de Vojvoda le daría un golpe al local.

López Muñoz convirtió el 2-1 de Argentinos Juniors ante Racing FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Después de una sucesión de pases (uno de los rasgos que se nota en los primero partidos del ciclo), Miljevic encontró a Alejandro Tello, el buen mediocampista juvenil que se desprende por el centro, quien habilitó a Ezequiel Cannavo, cuya aparición sorpresiva por la derecha no fue advertida por los defensores del Bicho: el ex Defensa y Justicia remató por debajo de Cortés y decretó el inesperado 1-1.

Argentinos, que en la previa al partido ostentaba un invicto de 25 encuentros en su casa (18 triunfos y seis empates), sintió el golpe inesperado y, pese a tener la pelota la mayor parte del tiempo, transcurrió el último cuarto de hora del primer tiempo sin ser incisivo. Kevin Gutiérrez, el eje del juego, continuaba con su repertorio de pases precisos con sentido, pero los jugadores de ataque no lograban poner en jaque a Racing.

Lo mejor del partido

Para el segundo tiempo, sin embargo, el cansancio de la Academia y una versión más punzante de Argentinos de tres cuartos en adelante se retroalimentaron para cambiar la dinámica del encuentro: el equipo de Nicolás Diez (uno de los entrenadores que Racing tuvo en su lista de posibles sucesores de Gustavo Costas) empezó a hacer revolcar a Cambeses, quien con sendas voladas evitó que los remates de Alan Lescano y López Muñoz finalizaran en gol.

Marco Di Césare, en el afán de despejar un centro que revestía peligro, se trabó el tobillo derecho y giró sobre su eje, por lo que fue retirado en ambulancia a un sanatorio cercano, entre llanto y gritos de dolor (a la espera de imágenes, la preocupación por una lesión grave era máxima).

El apoyo a la familia Messi, también en La Paternal FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Luego de una triple acción en la que se salvó de milagro en su área chica, Racing aspiraba a rescatar un punto, pero sucumbió a los 32 del complemento: Nazareno Colombo, reemplazante del lesionado Di Césare, no logró despejar con certeza y la pelota quedó en el medio del área, donde López Muñoz la enganchó y mandó al fondo del arco, contra el poste derecho de Cambeses.

Aun así, Racing tuvo dos chances clarísimas para empatar frente a descuidos del fondo del Bicho. Lautaro Díaz, de sacrificio permanente y movimientos interesantes en el frente de ataque, volvió a fallar mano a mano (le había ocurrido ante Rosario Central) y definió contra el cuerpo de Cortés, mientras que sobre la hora tanto Elías Torres como el juvenil Santino Aguirre no pudieron acertar al arco dentro del área chica.

El pitazo final ratificó dos presentes contrapuestos: Argentinos juega convencido de que el gol llegará, mientras que Racing –pese a tener algunos buenos momentos- se empecina en crearse problemas extras en una temporada que lo tiene lejos del protagonismo que su historia le demanda.