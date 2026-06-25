Marcelo Bielsa apuesta al carácter de Uruguay antes del choque con España: “La urgencia nos va a mejorar”

Marcelo Bielsa eligió transmitir confianza en la antesala del partido más importante de Uruguay en el Mundial. A horas del cruce con España de este viernes, que definirá el futuro de la Celeste en el Grupo H, el entrenador sostuvo que los equipos suelen crecer en los escenarios límite, expresó su esperanza en la reacción de sus futbolistas y aseguró que “la urgencia nos va a mejorar”. El seleccionado uruguayo llega obligado a sumar tras los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde y necesita un buen resultado para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

El entrenador argentino habló en la previa del encuentro que se disputará este viernes desde las 21 (hora de la Argentina) en Guadalajara. Uruguay acumula dos puntos después de igualar en sus dos primeras presentaciones, mientras que España lidera la zona con cuatro unidades y depende de sí misma para asegurar el primer puesto.

“Los tres partidos de la primera fase se afrontan con la sensación de que ganar es indispensable. Por supuesto que no es lo mismo en el partido uno, en el partido dos y en el partido tres; no es lo mismo si de seis puntos sacaste dos y no es lo mismo jugar contra España que contra Arabia Saudita o Cabo Verde”, analizó Bielsa en diálogo con DSports Uruguay

A partir de ese escenario, el rosarino dejó la frase que marcó la previa. “La necesidad, muchas veces, mejora a los equipos. Determinado tipo de equipos, cuando sabe que es a todo o nada, eleva sus rendimientos. Tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y este equipo en particular, de que la urgencia nos va a mejorar”, sostuvo.

"TENGO ESPERANZA POR LOS ANTECEDENTES QUE TIENE EL FÚTBOL URUGUAYO, LA URGENCIA NOS VA A MEJORAR"



La palabra de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, antes del duelo con España que definirá la suerte de la Celeste en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup | #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/qZAxxmS5BZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 25, 2026

Bielsa también evitó sacar conclusiones sobre España únicamente por lo ocurrido en sus dos primeros partidos. El campeón europeo empató con Cabo Verde en el debut sin goles, siendo una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, y luego venció con autoridad a Arabia Saudita por 4-0, aunque para el entrenador uruguayo ese recorrido no modifica el análisis sobre la jerarquía de su rival.

“De España no puede hacerse una valoración solamente en función de los dos últimos partidos, porque el partido con Cabo Verde debió ganarlo. Hay que mirar lo que es como equipo, la cantidad de logros que obtuvo últimamente y la calidad de sus jugadores. No agrego nada si elogio lo que España representa en el fútbol actual. Pero una oposición tan calificada, tengo la esperanza y la sensación, nos va a mejorar”, afirmó.

Más allá del optimismo que transmitió Bielsa, Uruguay llega al encuentro bajo presión. Los empates previos dejaron al equipo sin margen de error y multiplicaron los cuestionamientos sobre el rendimiento mostrado en el arranque del torneo. La Celeste necesita ofrecer una versión muy diferente frente a uno de los principales candidatos al título.

Así se retiraron los jugadores de Uruguay, tras el empate con Cabo Verde en Miami Xu Zijian - XinHua

De acuerdo con medios uruguayos, Bielsa mantendrá la confianza en la formación que igualó con Cabo Verde. Si no surge ningún inconveniente de último momento, Fernando Muslera continuará en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria integrarán la defensa; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur ocuparán el mediocampo; mientras que Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas conformarán el ataque. De esa manera, permanecerían en el banco Sergio Rochet, Darwin Núñez y José María Giménez, nombres que aparecían como posibles variantes.

Las cuentas de Uruguay son claras. Una victoria le permitirá alcanzar los cinco puntos y asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final, ya sea como líder o como segundo del grupo, según el resultado de Cabo Verde. Un empate lo dejará con tres unidades y dependerá de la diferencia de gol y de otros partidos para intentar avanzar entre los mejores terceros. Una derrota, en cambio, lo dejará prácticamente eliminado y con apenas una posibilidad matemática muy remota.

El desenlace del grupo tendrá consecuencias directas para la Argentina. El seleccionado que finalice segundo en la zona H cruzará en los dieciseisavos de final con el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ya aseguró el primer puesto de su grupo. Por eso, además de definir la continuidad de Uruguay en el Mundial, el partido frente a España también comenzará a delinear un posible rival para la selección argentina en la fase eliminatoria.

Maximiliano Araújo y Ferrán Torres, dos de los jugadores que se enfrentarán este viernes en uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo Canchallena

Del otro lado también hubo referencias hacia Bielsa. El defensor nacionalizado español Aymeric Laporte, quien debutó bajo las órdenes del entrenador rosarino durante su etapa en Athletic Club, salió en su defensa cuando fue consultado por las críticas que recibe en Uruguay. “Es una persona pública muy conocida, ustedes lo conocen muy bien. Me hizo debutar y nos volvimos a encontrar luego en Inglaterra. Hablamos varias veces y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, expresó el zaguero, que también anticipó un partido de máxima exigencia. “Ellos se juegan todo. Nosotros queremos terminar primeros y depender de nosotros mismos”, señaló.

Nico Williams, otro del club en Bilbao, también se refirió al cruce que definirá el Grupo H y destacó tanto el potencial de Uruguay como la influencia de Bielsa. “Uruguay es un equipazo, muy agresivo, muy intenso. Tiene un entrenador que conozco muy bien”, señaló el delantero de Athletic Club.

Además, el atacante de 23 años remarcó que España estudió las características de su rival de cara al partido de este viernes. “Sabemos sus puntos fuertes tanto como los débiles; tenemos que aprovecharlos. Espero que sea un partido bonito para el espectador, un partido bonito para todos y que disfrutemos en el campo”, afirmó.

El duelo entre Uruguay y España este viernes desde las 21 en Guadalajara cerrará uno de los grupos con mayor incertidumbre del Mundial. Para Bielsa será, además, una prueba decisiva. El entrenador confía en que la historia y el carácter competitivo del fútbol uruguayo vuelvan a aparecer cuando el margen de error ya no existe. “Tengo la esperanza”, repitió. Sobre esa convicción construye la ilusión de seguir con vida en la Copa del Mundo.