Marcelo Bielsa habló sobre la victoria por penales de Uruguay ante Brasil y describió a su próximo rival en la Copa América: Colombia

Es la convivencia, son esas horas de concentraciones que parecen volverse interminables durante un torneo. Allí es cuando Marcelo Bielsa se impregna de la esencia charrúa. Es un ciclo hasta aquí prolijo del Loco, con buenos resultados. Y el sólido camino se ratificó en la noche del sábado en Las Vegas, con el triunfo de su seleccionado, Uruguay, que se impuso a Brasil por penales después del empate 0 a 0 y sigue más vivo que nunca en la Copa América.

Claro, todo apunta a un cómodo aterrizaje al Mundial 2026. Pero después del pasaje a las semifinales y a la espera de Colombia, al técnico le preguntaron si la victoria se consiguió “a la uruguaya”: “Todo lo que sucede es a la uruguaya, porque son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. Fue un partido con muy pocas situaciones de gol, muy disputado, muy cerrado, muy parejo y escasos cambios de dominio en el trámite. Con un hombre menos nos resignamos a defender a nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo. Es verdad que aferrarse a un resultado como lo hizo el equipo uruguayo hoy denota un perfil, y después el equipo mostró calma y serenidad para asumir los penales, que no solo exige pericia sino carácter”, manifestó el ex DT del seleccionado argentino y chileno.

La expulsión del ex Boca Nahitan Nández, y la salida de Darwin Núñez obligó a repensar el esquema y dejó a la Celeste sin centrodelanteros. Desde su mirada, explicó qué consideró lo más apropiado para controlar a Brasil. “Darwin había generado preocupaciones verdaderas a la defensa de Brasil, y me hubiera gustado ponerlo junto a De Arrascaeta, pero no fue posible. Dejarlo solo arriba sin alguien que lo habilitara lo iba a dejar desgastándose, y él ya venía perdiendo energía. Consideré que los dos centrales de ellos eran los que teníamos que dejar que manejaran la pelota, y que De Arrascaeta nos iba a dar la posibilidad de acumular pases cuando recuperáramos la pelota”.

El DT rosarino reconoció que hubo pocas situaciones de gol ante Brasil: “Si me preguntan si estoy conforme con haber generado tres chances de gol en 90 minutos, les voy a decir que no, pero Brasil generó solo dos, el fútbol también tiene esas cosas de comparación. El partido fue cerrado, las opciones de crear ocasiones ofensivas fueron bajas. Nosotros para generar chances necesitamos correr mucho, y el rival precisaba correr menos, necesitaba menos despliegue. A mí me atrae más atacar que defender, pero también tengo que valorar que en un partido cerrado creamos más que el rival y que defendimos bien, y que jugamos 15 minutos con uno menos y en este nivel se nota mucho”.