Un Marcelo Bielsa pensativo; preferiría esperar hasta el final de la Premier League para definir su futuro Fuente: Archivo - Crédito: Catherine Ivill / POOL / AFP

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2021 • 18:44

A Leeds le gustaría tener ya resuelta la continuidad (o no) de Marcelo Bielsa para la próxima temporada, pero el entrenador argentino prefiere estirar un poco los plazos y esperar hasta el final de la Premier League para hacer un análisis completo de la campaña. En esas dos velocidades diferentes está planteado el futuro del Loco, que va a cumplir tres temporadas en el fútbol inglés.

El presidente Andrea Radrizzani ya hizo público su deseo en declaraciones a CBS Sports: "Bielsa sabe que estamos felices con él. Si se queda, estamos realmente encantados de continuar. Si el grupo está contento con él, yo también estoy contento y deberíamos continuar". Aun sabiendo que Bielsa siempre puso la firma por un año desde que llegó en agosto de 2018, ahora Leeds quisiera retenerlo por dos temporadas más.

A la luz de lo arduas que fueron las negociaciones para que rubricara el vínculo tras el ascenso a la Premier League, acuerdo al que se arribó 48 horas antes del debut, en Leeds están a la expectativa, no descartan nada. Desde el club le reconocieron a este diario: "Sinceramente, con Marcelo nunca se sabe. A veces parece que se queda, a veces parece que se va". Y los inquieta que las tratativas queden en pausa hasta el final de la Premier League. Estiman que ambas partes ya se conocen lo suficiente, con sus virtudes y defectos, y que este tiempo se podría ir ganando en planificación y captación.

Por eso Radrizzani también lanzó una advertencia: "Depende de Bielsa. Esperamos su decisión, pero, en cualquier caso, ya hemos analizado las opciones y qué hacer en caso de que Marcelo no quiera estar con nosotros". Los nombres que podrían sustituir al rosarino por ahora no trascendieron. Si es que realmente existen esos candidatos.

En vísperas del partido que este martes Leeds disputará ante Southampton, Bielsa fue consultado sobre su futuro. Fue muy elogioso con el entorno que le ofrecen para desarrollar su trabajo, se manifestó cómodo y adaptado a la ciudad, descartó que evalúe opciones de otros clubes, y se mostró partidario de esperar las 14 fechas que restan para responderle a las autoridades, aunque aceptó que si le requieren una contestación con anticipación, se las dará.

El presidente Radrizzani y Bielsa, una fórmula que hasta aquí supo entenderse y le dio buenos resultados a Leeds Crédito: Gentileza Leeds United

"Necesito dar una respuesta completa para no tener que hablar demasiado de este tema", fue la introducción de Bielsa a la pregunta de un periodista sobre el ofrecimiento de renovación de Radrizzani. Desde ese momento se tomó 10 minutos, más otros cinco posteriores, para exponer sus argumentos: "Yo no imagino para mi futuro profesional nada mejor que lo que representa Leeds como posibilidad de trabajo. Por cómo es el club, sus principios y el proyecto que ha desarrollado. Por el público, el estadio, la Premier. Por el conocimiento que tengo del club y de sus empleados. Hay mucho conocimiento acumulado. Yo me siento integrado a la ciudad y a Yorkshire, la región que la rodea. También valoro mucho lo que significa la gente que acompaña el trabajo que hago".

El soliloquio de Bielsa continuó así: "Que yo dilate una respuesta no contiene ninguna especulación que me beneficie, sino todo lo contrario. No manejo ninguna otra opción ni voy a considerar alternativas hasta que defina mi relación con Leeds. No voy a mantener reuniones con nadie de otro club, ni nadie me ha ofrecido nada. Es lo menos que yo puedo hacer en respuesta al trato que me dio el presidente. Si el club necesita una respuesta antes del final de la liga, se la daré. Si sucede eso, me permitiría decirles a las autoridades que siempre es bueno considerar todas las conclusiones que la competencia ofrece".

Saluda Bielsa, que dijo sentirse muy integrado a la ciudad de Leeds Fuente: Archivo - Crédito: John Walton/PA Wire/dpa

Fue comprensivo con los tiempos de Leeds: "Yo entiendo que el club pueda tener necesidades de resolver esto más rápidamente. Me parece una previsión lógica, natural, necesaria. También es normal que maneje alternativas o listas de candidatos. Es normal que un club serio actúe de ese modo. Si el club necesita una respuesta antes del final de la Premier, yo voy a responder anticipadamente. Pero quiero dejar en claro que Leeds, como proyecto, supera mi nivel de entrenador. Cualquier entrenador desearía trabajar en este club, de acuerdo a cómo está diseñado".

Justificó por qué preferiría esperar: "Todavía falta jugarse un tercio de la liga. Y los partidos siempre ofrecen conclusiones que ayudan a tomar decisiones acertadas. Los equipos que se mueven entre el 5° y el 15° puesto, como ocurre con Leeds, no tienen una tendencia que sea rotunda. Son situaciones que cambian con mucha frecuencia. Por eso insisto en que una docena de partidos dicen muchísimo sobre un equipo. A veces confirman sensaciones y en otras abren interrogantes. Siempre propongo que se consuman todos los partidos, no por mí, sino por los que me contratan. Puede ser que en lo que falta de liga, el club confirme su deseo de que yo siga, pero puede que no, o puede que dude. Entonces no soy yo quien muestra una actitud de reticencia o de especulación contra Leeds. De ninguna manera. Es una precaución que tiende a favorecer al club, no a mí. Cualquiera de los grandes entrenadores del mundo, y no lo digo por mí ni mucho menos, desearía trabajar en una organización como montó Leeds".

La situación es paradójica: en el club descartan que lo que resta del torneo genere dudas sobre la valoración de trabajo de Bielsa, que sin embargo le concede a las autoridades ese derecho a la duda. El equipo está cumpliendo sin apuros el objetivo de mantener la categoría, una base necesaria para ponerse metas más altas para la próxima temporada. Ubicado en el 12° puesto, a diez puntos del primer equipo que está descendiendo, Leeds se diferencia de los otros dos ascendidos: Fulham (18°) y West Bromwich (19°). Ambos están bajando de división, al igual que Sheffield United (20°), que subió a la Premier en la primera temporada de Bielsa en Leeds.

En el caso de que renueve contrato, Bielsa será parte del proyecto del club de seguir creciendo hasta ocupar puestos de clasificación -los seis primeros- para las copas europeas. Al Loco le preguntaron cuánto tiempo demandaría cumplir esa meta: "Este año el club invirtió 100 millones de libras en seis jugadores. La conformación del plantel y la inversión que se haga para agregar futbolistas titulares, si así lo considera la conducción, es lo que marcará los tiempos. Por ejemplo, si Pascal (Strujk) termina siendo un central de Premier, que es a lo que apunta, como producto del fútbol formativo del club, es un aporte significativo para llegar a 18 titulares. Todo está sujeto a la evolución de los jugadores de esta temporada y las correcciones que se deban hacer hasta llegar a 18 titulares".

Conforme a los criterios de Más información