Marcelo Bielsa, sin vueltas: la autocrítica sobre su equipo, la tarea de Luis Suárez y las críticas a la organización de la Copa América

Uruguay se quedó con el tercer puesto de la Copa América, al vencer por penales sobre Canadá. La victoria le permitió al conjunto charrúa situarse en el podio de la competencia continental y además dejó como correlato las palabras de Marcelo Bielsa, que en la conferencia de prensa posterior al encuentro compartió sus sensaciones por el desempeño en el torneo. Evitó responder sobre su continuidad en la selección celeste, valoró el trabajo de Luis Suárez y ratificó sus críticas a la organización en los Estados Unidos.

“ El partido de hoy en particular no fue una buena actuación nuestra. El empate fue en el mejor de los casos apenas merecido. De algún modo, la valoración del entrenador rival de privilegiar frescura física respecto de titularidad fue más exitoso de lo que yo intenté, que fue mayoría de jugadores habituales a pesar del cansancio. El trámite tuvo altibajos. Las ocasiones generadas fueron similares, pero no jugamos bien. Respecto del tercer puesto, creo que Uruguay es uno de los tres mejores de la competencia. Es una ubicación que permite ser optimistas. De acuerdo con una autocrítica vinculada con mi gestión, deberíamos haber jugado mejor con más continuidad. Aunque hubo pocos equipos que jugaron bien. Sentí que podríamos haber jugado mejor de lo que jugamos”. Fiel a su estilo, el rosarino apeló a una reflexión en la que la autocrítica apareció sin expresiones políticamente correctas.

Marcelo Bielsa fue autocrítico con el desempeño de su equipo en el partido por el tercer puesto (Photo by GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) GRANT HALVERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien el resultado en la Copa no es el que perseguía la selección de Uruguay, algunos medios locales parecieron no estar conformes con el desempeño del equipo, por eso Bielsa se mostró firme a la hora de responder acerca de su continuidad en el cargo: “ No entiendo una pregunta tan traída de los pelos en este momento. Directamente no le respondo porque ignoro el origen de por qué usted hace la pregunta ”.

Una de sus determinaciones acerca de incluir a Luis Suárez por Darwin Núñez también fue material de consulta para el entrenador y Bielsa se enfocó en valorar la tarea de su delantero más experimentado: “El nivel que mostró en los minutos que jugó, el nivel en los entrenamientos y el nivel físico, no lo posicionan lejos de aspirar a compartir titularidad como centro atacante. Está en condiciones de competir legítimamente por el puesto. Su segundo tiempo fue una actuación satisfactoria desde mi punto de vista. Además del gol participó en encabezar algunos ataques y generar situaciones. Nunca lo había dirigido y confirma una imagen de jugador superior, un gran compañero y fue para todos nosotros un apoyo enorme ”.

Por último, Bielsa habló acerca de lo sucedido en el partido con Colombia, que terminó en un escándalo y con peleas en varios sectores del estadio. El DT argentino había sido muy crítico con la organización y se mantuvo en su postura: “No hablé con Ignacio Alonso (presidente de la AUF) sobre este tema. Las repercusiones de lo que dije no sé cuáles han sido. Es muy probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace mucho que dejé de leer lo que se publica sobre mí. O sobre lo que digo. Cuando uno tiene eso termina intoxicándose de uno mismo. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. El que se exalta pierde parte de la razón, pero revisé mentalmente lo que dije. Y cada una de las cosas que dije son ciertas. Cuando uno se expresa con semejante rotundidad, y lo que digo es cierto y no se discute, es muy difícil no interpretar a la persona como un vanidoso, un ególatra. Pero si uno dice las cosas que dije y no sería cierto, sería una vergüenza. Pero todo lo que dije es cierto y verificable, demostrable. Todo es cierto ”.

