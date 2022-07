Se enojó Marcelo Gallardo: “Acá no hay crisis, ni la van a encontrar. No van a lograr convencer al hincha de River”

Un Marcelo Gallardo encendido cuestionó a los que en los últimos días dejaron trascender un supuesto conflicto interno del equipo que él conduce. “Intentan desestabilizar un proceso que se construyó sobre una base mucho más sólida que un par de malos resultados. ”Acá no hay crisis, ni la van a encontrar. No van a lograr convencer al hincha de River”, remarcó.

“Me sorprende cierta expectativa que se ha generado ante una simple conferencia de prensa. No hablé en los últimos partidos y correspondía hablar con la prensa. Si alguien vino con otra expectativa o con algún deseo de buscar alguna otra cosa, debo advertirles que se irán decepcionados”, disparó en su primera frase.

Luego, explicó: “Estamos en un momento en el que nosotros, después de muchos años y muchos cambios, de varias situaciones que existieron, en cuanto al armado del plantel y del equipo. Con las expectativas que nos ponemos como objetivo antes del inicio de cada año. Claramente uno de los objetivos de este semestre no pudimos cumplirlo. Pero lejos estamos de desanimarnos, y no hay que existan cuestiones que empiece a especular falsos comentarios de que existen cuestiones que tienen que ver con cosas extrafutbolísticas”.

A continuación, Gallardo remarcó: “Acá no hay crisis, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó durante muchísimos años y no depende de un par de malos resultados. Se construyó sobre algo mucho más sólido que eso. Por eso la gente de River, más allá de sufrir estos contatiempos, de tener la decepción de no ganar (porque el hincha siempre quiere ganar) ha sentido esa decepción, pero no se confunde y no se deja llevar por esas cuestiones que a veces quieren desestabilizar. Acá no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, porque nosotros, a partir de que reconocemos las falencias que hemos tenido en el armado del plantel y la funcionalidad del equipo, y algunos malos resultados que nos provocaron esta pequeña desorientación en la búsqueda, nos volvemos a posicionar para tomar aire para volver a empezar de acuerdo al armado del mejor funcionamiento posible del equipo. Esa es mi función, mi deseo y mi trabajo”.

Acerca del trabajo de los próximos meses, el Muñeco destacó: “Tengo la misión de conformar, con todos los cambios que hemos sufrido, el mejor equipo posible. Y de acá a fin de año veremos si estamos capacitados para pelear el campeonato, que creo yo que lo estaremos, recuperaremos punto a partir de lo que creemos que podemos hacer mucho mejor que lo que hicimos. Y si no funciona eso, mi función como entrenador es preparar el mejor equipo posible. Con convencimiento, Porque en el éxito deportivo es fácil convencer. Pero el entrenador entiende que debe acompañar procesos. Y un buen entrenador debe saber acompañar los procesos cuando el resultado es negativo. Lo repito: acá se construyó algo mucho más sólido que un resultado de fútbol. Por eso acá no hay desestabilización. Más allá de que algunos quieran generar eso. Lamento mucho aquellos que estaban esperando eso. Acá hay crisis. Y no van a confundir al hincha de River. Algunos son muy obvios”.

Sobre su situación y su futuro, el entrenador de River fue concreto: “De mi parte les quiero decir que estoy muy sólido y firme y convencido también en los malos momentos del equipo, hacia donde tengo que ir. Y esa es la señal que les quiero compartir. A ustedes y a los hinchas de River. A los demás, tendrán que seguir esperando un poquito para seguir queriendo mover con falsas cosas una estructura que es mucho más sólida que falsas palabras. Eso es lo que me compete para seguir creyendo en que podemos pelear este campeonato. Y si no lo peleamos, dejaré la mejor estructura posible para cuando se vuelva a comenzar tener algo sólido. Esa es mi idea y mi función”.

Noticia en desarrollo.