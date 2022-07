Ricardo Centurión reapareció en la práctica de Vélez después de dos meses fuera de la actividad

Estaba fuera del radar. Su salida de San Lorenzo generó incertidumbre, porque desde entonces, se alejó de todo. Sin embargo, reapareció en la Villa Olímpica de Vélez, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2023, y contó por qué se fue de la entidad de Boedo y por qué entendió que debía correrse de la vorágine del fútbol. Ricardo Centurión retomó la actividad con el conjunto de Liniers y fue muy claro en su mensaje: “ Elegí no jugar y tomar un poco de distancia en el fútbol ”.

El talentoso delantero tuvo una salida poco amigable de San Lorenzo, sus ausencias a los entrenamientos dinamitaron la relación, por eso explicó qué sucedió con el final del préstamo: “Estaba entrenando con Pedro (Troglio, ex DT del San Lorenzo). Después pasaron algunas cosas que no las voy a contar, que son personales . Mi obligación era volver a Vélez y el club me tenía que permitir entrenar, por eso hoy volví”, le dijo a TyC Sports.

Ricardo Centurión dejó San Lorenzo y explicó algunos de los motivos https://twitter.com/SanLorenzo

Además, cuando se le consultó su las diferencias con el Ciclón era por cuestiones económicas, Centurión explicó que él era también responsable de cómo se dieron las cosas: Esas cosas las maneja mi abogado y mi representante. Algunas cosas estuvieron un poco mal por parte de San Lorenzo. Obviamente de mi parte me hago cargo también, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo , que son personales. No las voy a contar”.

Lo más extraño de su situación es que tras su salida de la entidad de Boedo, Centurión, de 29 años, desapareció del mapa. Sobre ese tema explicó: “ Decidí tomarme un tiempo, de alejarme del fútbol, pero hoy me di cuenta que necesito volver a entrenar y sentirme bien . La verdad que estaba apartado de todo y no quería escuchar a nadie. El fútbol es mi vida, el fútbol es todo, como para cualquier jugador. Tardé en darme cuenta pero sabía que esto es mi felicidad”.

Y continuó: “La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada. Es momento de ponerme bien físicamente y ver qué club se fija en mi. Ojalá sea pronto, yo me siento bien. En lo personal de nuevo estoy de pie . Vamos a esperar para ver qué trae mi representante”, dijo Centurión.

Ricardo Centurión tiene contrato con Vélez por 18 meses más Soledad Aznarez - LA NACION