Marcelo Gallardo, el alivio y un dardo para el árbitro: “Pese a Merlos, River hizo un buen partido”

Marcelo Gallardo destacó la rápida reacción de River, tras una serie negativa de cuatro partidos, de la que salió este miércoles con una goleada 3 a 0 sobre Barracas, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

“La verdad es que necesitábamos un partido como para volver a creer en el juego nuestro y empezar a recuperar confianza. Cuando venís de golpes duros, siempre es bueno salir rápido de ahí”, resumió el Muñeco, que se fue muy rápido del estadio porque el plantel volvía de inmediato a Buenos Aires.

Gallardo EN VIVO por TyC Sports: "Pese a Merlos, hicimos un buen partido". pic.twitter.com/enRQLXmnmW — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2022

Pero el DT no tardó en cuestionar la actuación de Andrés Merlos, el juez del partido: “Creo que el equipo hizo un buen partido... pese a Merlos. Hay que estar a la altura y no se vio un árbitro sólido. Y el equipo sí estuvo sólido”.

Luego, prácticamente monologó en relación al contexto en el que se dio esta victoria, que mete al Millonario en los octavos de final: “Estoy contento por eso, es una victoria que precisábamos. Hay que empezar a construir un equipo nuevo, que vuelva a reconocerse, a tener una postura que nos ha destacado. A veces no es fácil, porque se fueron muchos jugadores, llegaron otros tantos. No tuvimos mucho tiempo de parate. Este medio año nadie pudo parar y se notó en los partidos importantes, en los que no pudimos llegar de la mejor forma. A nosotros las mitades de año nos hacen bien, pero esta vez sucedió todo lo contrario, porque hicimos una buena primera parte de Libertadores y en el partido de octavos con Vélez nos caímos”.

GALLARDO EN VIVO por TyC Sports: "Necesitábamos un partido para volver a creer en nuestro juego y recuperar confianza, que es lo más importante. Cuando venís de golpes duros siempre es bueno tratar de salir rápido". pic.twitter.com/ajC5bDbRxA — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2022

Acerca de sus estados alterados que quedaron expuestos en los últimos juegos de River, incluida la expulsión del domingo pasado por insultar al árbitro Lamolina, Gallardo reconoció: “Estos días me tomaron como me ven. Mis actitudes a veces hablan por sí solas. A veces intento controlarlas, a veces no. A veces cometo errores, a veces tengo aciertos. Y a veces, en los momentos más difíciles, cuando hay que mantener la cordura, la templanza y la serenidad, a veces se me van algunas cosas,. Y es verdad, porque soy un tipo normal que siente la vida de esa manera. Pero me corrijo, porque sé en el lugar que estoy y el lugar que ocupo, y tengo que sostener un grupo, y no hay que perder la calma. Pero a veces se pierde, porque esto es fútbol y vivimos en la Argentina. Pero me siento bien”.

En relación a este lapso en el que él mismo había reconocido que le costaba encontrar una reacción de parte del plantel que conduce, el Muñeco evaluó: “A veces los momentos duros son difíciles de atravesar. No importa el momento que se demore, pero lo importante es salir. A veces hay que acompañar procesos. La gestión es la más difícil. Cuando las cosas no se presentan de la mejor manera o cuesta encontrar el rumbo, hay que estar convencido de lo que uno hace, siente y piensa, y tratar de ser consistente en ese mensaje”. Y evaluó: “Ahora estamos en otro proceso de reconstrucción del equipo, porque no es sencillo salir de golpes tan duros como el que sufrimos nosotros, y a veces se tarda más de lo deseado en conseguirlo”.

Gallardo y una declaración de principios: "CUANDO LAS COSAS NO SE PRESENTAN DE LA MEJOR MANERA ES DONDE HAY QUE ESTAR CONVENCIDOS DE LO QUE UNO HACE". ✍️ pic.twitter.com/c7l9i7i8Kb — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2022

Luego, agregó: “Esto es un ida y vuelta y va de la mano. Con los jugadores, con la gente que trabaja conmigo, con los dirigentes. Lo mismo con la gente, que se ha comportado de una manera maravillosa con nosotros, aun en la dificultad y la desilusión de los últimos partidos. Y eso es bueno y hay que destacarlo, porque no pasa siempre. Uno tiene que reconocer que el hincha acompañó. Y también es normal que exija, porque nosotros nos exigimos. Si no muestro esa exigencia, se me haría más duro, porque en el significado que encontraría en mi manera de sentir no estaría reconociéndome. Por ahí hay algunas actitudes que tengo que se me escapan, pero son cosas normales”.